防疫考量 義光教會取消今年林宅祖孫追思禮拜

（中央社記者葉素萍台北18日電）義光教會每年都會舉辦二二八事件暨林家祖孫受難追思禮拜，總統蔡英文也多會出席。不過，義光教會牧師邱瓊苑今天受訪指出，因應武漢肺炎疫情，教會已經取消今年的追思活動。

1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，這樁震驚社會的「林宅血案」，當時案發地點目前已成為義光教會。

促轉會昨天公布林宅血案調查報告，委員尤伯祥、葉虹靈表示，曾試圖訪談林義雄，但林與家屬以「不想再提起傷心往事」為由婉拒。

林宅血案發生至今將屆滿40年，每逢2月28日，許多關心的親友都聚集在義光教會或林家墓園追思。

不過，林義雄創辦的慈林教育基金會日前已發出公告指，因肺炎疫情影響，慈林主辦的「二二八事件暨林家祖孫受難」2020年追思紀念活動，將改為林家親屬參加的內部追思活動。

義光教會牧師邱瓊苑今天受訪指出，今年是祖孫受難40週年，原本長老教會總會有意擴大舉辦追思活動，但日前慈林基金會建議取消追思活動。

邱瓊苑說，考量到蔡總統每年都會與會，義光教會空間很小，現在防疫要避免群聚感染，教會決策層級的長老討論後，決定尊重慈林基金會的意見，停辦追思禮拜，如果民眾想要參加二二八追思活動，可以選擇各地的場合參加。（編輯：楊凱翔）1090218