更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎防疫 類似病毒可活9天漂白水能消毒
國際

武漢肺炎防疫 類似病毒可活9天漂白水能消毒

影片／首批武漢包機解除隔離 台商：回家真好
生活

影片／首批武漢包機解除隔離 台商：回家真好

貝佐斯豪擲3000億元成立基金 對抗氣候變遷
國際

貝佐斯豪擲3000億元成立基金 對抗氣候變遷

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

防疫考量 義光教會取消今年林宅祖孫追思禮拜

最新更新：2020/02/18 11:59

（中央社記者葉素萍台北18日電）義光教會每年都會舉辦二二八事件暨林家祖孫受難追思禮拜，總統蔡英文也多會出席。不過，義光教會牧師邱瓊苑今天受訪指出，因應武漢肺炎疫情，教會已經取消今年的追思活動。

1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，這樁震驚社會的「林宅血案」，當時案發地點目前已成為義光教會。

促轉會昨天公布林宅血案調查報告，委員尤伯祥、葉虹靈表示，曾試圖訪談林義雄，但林與家屬以「不想再提起傷心往事」為由婉拒。

林宅血案發生至今將屆滿40年，每逢2月28日，許多關心的親友都聚集在義光教會或林家墓園追思。

不過，林義雄創辦的慈林教育基金會日前已發出公告指，因肺炎疫情影響，慈林主辦的「二二八事件暨林家祖孫受難」2020年追思紀念活動，將改為林家親屬參加的內部追思活動。

義光教會牧師邱瓊苑今天受訪指出，今年是祖孫受難40週年，原本長老教會總會有意擴大舉辦追思活動，但日前慈林基金會建議取消追思活動。

邱瓊苑說，考量到蔡總統每年都會與會，義光教會空間很小，現在防疫要避免群聚感染，教會決策層級的長老討論後，決定尊重慈林基金會的意見，停辦追思禮拜，如果民眾想要參加二二八追思活動，可以選擇各地的場合參加。（編輯：楊凱翔）1090218

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報