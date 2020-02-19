學者：中國用仇台轉移疫情壓力 傷害兩岸關係

（中央社記者葉素萍台北19日電）學者王智盛今天說，北京把對台政策的強硬，做為轉移疫情焦點的出口，中國社會仇台情緒在操弄中被擴大，一部分是緩解習近平內部疫情的壓力，但用仇台轉換疫情壓力，對兩岸關係是很大傷害。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛今天受邀赴民進黨中常會專案報告「武漢肺炎，中國夢碎」。

王智盛會後受訪指出，中國領導人習近平的政權，在這次武漢肺炎的蔓延之下，受到影響是必然的，大家會質疑習近平的領導能力與整個中國模式的運作。

他說，習近平近期以維穩優先，想要快速穩定中國國內的輿情，短期內習近平的權力雖會受到一些衝擊，但不至於嚴重地被削弱；不過，中長期來看，對習近平的中國夢或終身任期制的領導夢，恐怕都會受到非常嚴重的衝擊。

王智盛說，中國整個對台政策拉到「以疫謀獨」這麼高的調子，透過國台辦、人民日報的發放，北京把對台政策的強硬，做為轉移疫情焦點的出口；中國社會內部仇台的情緒，也在操弄中被擴大，一部分會緩解習近平內部疫情的壓力，等於是用仇台轉換疫情壓力，這對兩岸關係是很大的傷害。

他說，台灣經歷過這場武漢肺炎，國內輿情，親中言論幾乎是消滅殆盡；王智盛認為，未來如何看待與中國的關係，值得政府與民眾重新思考，「不要把武漢肺炎從反中共變成反中國」，這部分是現在發展可能比較負面的趨勢。反台反中的對抗，對兩岸關係是負面發展。

至於第二次武漢包機的問題，王智盛分析，中國主要堅持，第一要東航，第二是不要檢疫人員。他說，第二次包機，台灣政府堅持華航，一是對等關係，因為第一次東航、第二次華航，這很合情合理；再者，因為上一次東航，台灣信任北京的結果，卻換來防疫的破口。

王智盛說，就他了解，第二次包機談判過程，121個名單，北京似乎沒有太多的意見，如果這次是華航，是否可能去溝通之後的包機運送如何符合雙方對等，以及不涉及公權力，這是可以去溝通的；至於如何有效防疫，除非北京能提出更完整的對策，避免上次包機確診案例的漏洞，否則台灣在防疫優先的情況下，恐怕在這部分的退讓空間會非常有限。（編輯：紀淑芳）1090219