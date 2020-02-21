蔡總統：武漢肺炎疫苗研發 台灣將有進一步成果

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天說，因應這波武漢肺炎疫情，台灣投入防疫產品開發，疫苗研發狀況目前取得具體進步，她相信將會有進一步成果；她期盼，生醫界與政府攜手努力讓台灣生技產業在國際占有關鍵地位角色。

蔡總統今天在總統府接見2019年國家生技醫療品質獎獲獎團隊代表，財團法人生技醫療科技政策研究中心董事長王金平也與會；蔡總統以「拱手」取代「握手」，向訪賓致意。

蔡總統致詞提到，國家生技醫療品質獎向來被稱為生醫界的奧斯卡，得獎者可以獲得這個獎項，不但代表了醫療技術的進展、突破，也代表得獎者就是提升台灣整體醫療水準的重要功臣，她要恭喜大家獲得這個最高的榮譽跟肯定。

她說，生策會多年來結合政府和民間的資源，提供生技醫藥資源的各種研發合作的平台，對於促進生技醫藥健康服務產業的發展，有非常大的貢獻，她要特別感謝、尤其是王金平。

蔡總統指出，生醫產業一直是五加二創新計畫非常重要的項目，過去3年多，政府逐步努力把台灣打造成為亞太生醫研發的產業重鎮，目前在台北、新竹、高雄等地區都成立了生技醫藥特色聚落，也加速創新進程。

她提到，在產官學的共同努力之下，台灣的生醫產業，無論是創新、競爭力、研發能量都十分豐沛；從2018年起也正式開放六大類的細胞治療，不但嘉惠更多病患，讓生醫產業有大幅度躍進，更為台灣再生醫學揭開新的里程碑。

蔡總統說，數位醫療也是正在發展的方向，結合AI人工智慧與大數據，再加上人體生物資料庫的共享應用以及資料庫間的有效串連跟整合，都有助於精準醫療的發展。

她說，在國際上，台灣生技醫療的軟實力是有目共睹，「我們很有信心，台灣的生醫產業，不只是可以作為國內的下一個兆元產業，也能為世界做出更多的貢獻」。

蔡總統舉例，像是因應這一波的武漢肺炎疫情，國家衛生研究院跟疫苗廠商都積極投入防疫產品開發，昨天她特別到國衛院了解疫苗研發的狀況，目前台灣取得非常具體的進步，她相信將會有進一步的成果。

她說，國衛院已經建置了符合PIC/S GMP規範的生物製劑廠，也有足夠的研發跟產製的經驗，相信一定能夠積極守護國人的健康。

蔡總統指出，未來會持續推動生醫產業發展，增加更多研判、診斷、開發新藥的豐富度和準確度，讓生醫產業創造更多價值，這麼一來，不僅可以大幅提升台灣的醫療水準，也增加台灣為世界貢獻的實力。

她說，希望未來醫界跟生醫界可以和政府一起共同攜手努力，讓台灣的生技產業繼續在國際上占有關鍵的地位跟角色，也為台灣爭取更多商機，迎接更多國際合作的網路，開拓更多的機會。（編輯：蘇志宗）1090221