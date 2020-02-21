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蘇貞昌表態同意延長 促轉會：盡快著手進行

最新更新：2020/02/21 17:39

（中央社記者葉素萍台北21日電）促進轉型正義委員會任務將在今年5月到期，行政院長蘇貞昌今天表態，同意促轉會應該再延長；促轉會發言人葉虹靈說，將整理出促轉會已完成事項以及有待努力事項，並向行政院長提出報請延長。

促進轉型正義委員會任務將在今年5月到期，蘇貞昌今天在立法院備詢指出，「促轉會如果報上來時，我會同意促轉會應該再延長」，讓促轉會做得更好、讓這些人早日得到平反。

另外，對於民進黨立委鄭運鵬追問，是否會再延長一年、並提名正、副主委？蘇貞昌說，「對，都是照規定」。

促進轉型正義條例規定，促轉會應於2年內，以書面向行政院長提出含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內之任務總結報告；有制定或修正法律及命令之必要者，並同時提出相關草案。其於2年內未能完成者，得報請行政院長延長之；每次以1年為限。

促進轉型正義委員會發言人葉虹靈今天受訪指出，目前促轉會盤點這1年多的工作成果，的確有很多事項需要更多時間努力，例如，促轉會17日提出的林宅血案報告，是去年8月底才完整地得到報告裡面所使用的檔案，後續還有一些檔案需要徵集、清查，接下來延長的時間會往這方面繼續努力。

葉虹靈表示，在處理沒收財產的返還或補償這一塊，立法也需要更多的協調跟前置準備作業。

葉虹靈說，促轉會將把已完成的事項以及仍待努力的事項整理出來，向行政院長提出報請延長。

至於正、副主委的任命，葉虹靈表示，依照促轉條例，正、副主委是由行政院長提名，經立法院同意任命之，「這是院長的職權」。（編輯：蘇龍麒）1090221

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