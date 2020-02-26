卓榮泰：內部團結是台灣加入WHO最好後盾

（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨主席卓榮泰今天說，值此關鍵時刻，要用實際行動，證明台灣的能力，並堅定向國際社會表達台灣絕不放棄加入WHO的決心；台灣內部的團結，是台灣加入WHO最好的後盾。

民主進步黨中常會今天邀請前衛生署副署長李龍騰專案報告「前進WHO」。民進黨發言人顏若芳會後轉述卓榮泰談話。

卓榮泰提到，世界衛生組織（WHO）成立目的，是為了讓全球各地每一個人，不分種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件，都能享有高標準健康，這是基本人權。防疫不能有缺口，每一個國家都有權利加入WHO。但很遺憾，長期以來，中國多次以政治手段阻撓台灣參與WHO，中國當局及其代表，正扮演關鍵角色，即便這次武漢肺炎疫情危機空前，仍然繼續打壓。

他說，全球化時代，人員跨國往來密切，唯有將全球都涵蓋在共同健康體系下，防疫才能事半功倍，沒有漏洞。這次疫情爆發，除了讓世界看到台灣的醫療防疫實力，也有愈來愈多國家支持台灣加入WHO。再度感謝美國、日本、加拿大、瓜地馬拉等友邦聲援。

卓榮泰表示，值此關鍵時刻，要用實際行動，證明台灣的能力，並堅定向國際社會表達台灣絕不放棄加入WHO的決心。同時，也可參考李龍騰的建議，透過創造其他平台，例如與日本、美國、加拿大、澳洲、法國等友好國家，成立醫療聯盟，逐步達成目標。

卓榮泰說，台灣內部的團結，是台灣加入WHO最好的後盾。近來社會凝聚高度共識，先是立法院朝野共同通過台灣加入WHO的決議，後又迅速通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。這樣的團結與共識，相信台灣加入WHO的時機，將指日可待，期待大家一起共同努力。

另外，民進黨中常委、桃園市長鄭文燦在中常會提到桃園市近80家宮廟中午開會決定延期辦理或取消遶境等大型集會活動。與會人士說，卓榮泰向中常委透露，行政院針對大型活動的舉辦，正在擬定標準，這幾天就會公布。（編輯：謝佳珍）1090226