武漢肺炎衍生問題 本土社團籲正視台灣正名

（中央社記者葉素萍台北1日電）台灣社等本土社團今天透過共同聲明指出，武漢肺炎疫情持續擴散，部分國家與組織把台灣列為中國的一部分；呼籲政府正視「台灣」正名的問題。

台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社（花蓮）、台灣東社（台東）、台灣客社今天共同聲明。

聲明指出，台灣在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及團隊與台灣全體醫護從業人員辛苦努力下，繳出一張值得全民感到安心與驕傲的成績單，本土社團要給執政團隊最大的支持與喝采，但也有幾項建議請政府參考。

本土社團指出，目前台灣與中國北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都等5處，每週仍有班機往返。雖然每天往返人數已下降，但隨著全球各主要國家與台灣疫情快速增溫之際，誠摯呼籲政府應即刻下令暫時停飛所有與中國往返班機，確實把來自中國的武漢肺炎病毒最大傳播途徑與風險阻絕於境外；而對於滯留中國經第三地轉進台灣台商，也應予以嚴密追蹤與註記，確保台灣疫情的可控性。

本土社團建議，提高疫情防範規格，中大型人群集會活動，應要求全國各縣市政府嚴格審查申辦條件，主辦單位皆需提出每位活動參加者都非來自疫區、也無疫區接觸史的證明，否則不予核准辦理，並課以嚴責。

本土社團建議，正名「台灣」，強力爭取台灣應有的國際地位與尊榮。

本土社團表示，武漢肺炎疫情持續擴散，許多國家已陸續停飛來自中、港、澳航班。但因部分國家與組織由於中國壓力，也把台灣列為中國的一部分，以致同時禁止台灣航班進入該國，對台灣的國際地位是莫大侮辱和貶抑，呼籲政府正視「台灣」正名的問題，建議從中華航空China Airlines更名與護照上移除Republic of China先著手，並逐步把 Chinese Taipei正名為Taiwan。（編輯：蘇志宗）1090301