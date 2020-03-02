疫情持續延燒 漢光演習擬延後舉行

（中央社記者游凱翔台北2日電）武漢肺炎疫情持續延燒，軍方人士今天表示，為落實防疫作為及避免肇生感染，原訂4、5月舉行的國軍重大演訓「漢光演習」擬延後舉行，而2003年SARS爆發時，也曾有延後先例。

漢光演習為國軍年度重大演訓，分為「電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」及「實兵演習」，今年則是漢光36號演習，分別預計在4月、5月展開。

軍方人士上午表示，實兵演練部分，規劃驗證剛成立的聯合兵種營、地面反登陸作戰，甚至可能出動由軍備局自行研製的81公厘迫砲雲豹甲車，大規模的演練除了大批軍方人力投入、媒體參與外，也會邀請政治人物及地方仕紳參與，正值武漢肺炎疫情的時刻，防疫工作相當吃重。

軍方人士指出，包括陸軍化兵群等國軍單位已投入防疫工作，在「防疫視同作戰」以及疫情尚未緩和情況下，今年的漢光演習可能延後舉行，但尚未做出最後決定，而在2003年SARS爆發時，也曾從5月延後到9月，並非沒有先例。

除此之外，為防堵武漢肺炎在軍中擴散，國防部研擬營區內區隔管理措施。國防部長嚴德發日前表示，各單位設置隔離營舍時，應以「連」為基準能量，滿足「一人一間」隔離需求；針對海軍，則規劃隔離碼頭因應需求，同時每天落實量測體溫、酒精消毒的作為。（編輯：趙蔚蘭）1090302