健保納中國籍人士發言被做文章 陳柏惟：不計較

武漢肺炎疫情讓中國籍人士享有台灣健保資源的議題，再度浮上檯面。對於核能流言終結者創辦人黃士修的批評，台灣基進立委陳柏惟（圖）3日表示他不認識黃士修，也不會計較。圖為陳柏惟在立法院質詢。中央社記者林俊耀攝 109年3月3日

（中央社記者陳俊華台北3日電）核能流言終結者創辦人黃士修今天說，平均每名台灣人須找73名陸配結婚，才能讓14億中國人使用健保，並批台灣基進立委陳柏惟，納稅人每年花近1000萬元，養出只會炒作種族沙文主義的草包。

陳柏惟上午向中央社記者表示，記者當時是問他，「是否讓中國籍人士使用台灣健保」，而中國籍就是14億人，這種議題會沒完沒了，「只能關懷、體恤這種政治企圖大於關心防疫與健保制度的人」，講什麼話都能被做文章，他不認識黃士修，也不會計較，「沒什麼」。

因為武漢肺炎疫情，讓中國籍人士享有台灣健保資源的議題，再度浮上檯面。媒體報導，馬政府時期以公告的方式，大幅放寬中國人納保資格，讓持有「依親或探親入出境許可證」的中國人士都可以納保，已踰越「全民健保法」母法，外界有聲音認為應處理。

陳柏惟昨天接受媒體聯訪時，媒體詢問，「最近疫情期間有人提出是否讓中國籍人士使用台灣健保、放寬居留證？」陳柏惟表示，對等互惠前提下，如果台灣留學生去國外能使用社會福利、健保的話，當然能提出對應的優惠方法，但現在留學生出去要買商業保險，那為什麼中國留學生來台灣可以使用健保，這是大家可以思考的問題。

陳柏惟當時也說，中國人使用健保這議題「沒道理」，台灣2300萬人繳的保費，未來可能擴張成讓14億人使用，台灣人沒辦法接受；因此提出2個修法方向，第一，要嚴格限制資格、第二，要提高保費。

黃士修上午在臉書發文表示，台灣20歲以上適婚年齡有1930萬人，中國大陸有近14億人口，平均每名台灣人必須找73名陸配結婚，才能讓14億中國人使用健保；他也上傳一張圖卡，搭配陳柏惟的照片並寫著，「每1位台灣人只要找73位陸配結婚，就能讓14億中國人用台灣的全民健保」。（編輯：林興盟）1090303