紓困特別預算 蘇貞昌：以100%執行率為目標

（中央社記者王揚宇台北3日電）國民黨立委林奕華今天質詢行政院長蘇貞昌，過去SARS的特別預算執行率為46%，這次紓困特別預算的執行率有無信心可以到90%；蘇貞昌說，會以100%為目標。

武漢肺炎疫情持續延燒，立法院今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

林奕華質詢時表示，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時通過的特別預算，執行率才46%，而那時候的行政院長就是現在的立法院長游錫堃，請問蘇貞昌有沒有信心可以做的比游錫堃好、紓困特別預算執行率也沒有信心可以到90%。

蘇貞昌說，不能怪當時的院長，因為當時預算通過的時候是5月，但是6月就沒有SARS了，而這次的特別預算，他會以執行率100%為目標。

此外，國民黨立委翁重鈞質詢時指出，根據近日三讀通過的嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第11條條文規定，本條例所需經費上限為新台幣600億元，以特別預算方式編列，其預算編製及執行不受預算法第23條、第62條及第63條的限制，這樣排除預算法的規定，根本是踐踏行政院、立法院的尊嚴。

翁重鈞表示，因為排除預算法的規定，剩餘預算就能通通留用，若執行率只有10%，90%的預算就會變成小金庫，這樣預算要審什麼，令人無法接受。

蘇貞昌說，預算的執行會很審慎處理，這錢不是他的，會好好做，而SARS、莫拉克風災、九二一地震時的特別預算也是這樣規定，就是因應特殊狀況，而且預算執行後還要經過決算、審計，立委的指控太極端，有原則就有例外。

行政院主計總處主計長朱澤民表示，過去流域綜合治理特別條例、災害防治法也有相關規定，他是按照條例編列預算。（編輯：蘇志宗）1090303