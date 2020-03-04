林鶴明任民進黨副秘 總統交代承接選舉累積能量

（中央社記者葉素萍台北4日電）前總統府發言人林鶴明3月開始接任民進黨副秘書長，他今天受訪提到，總統蔡英文有交代，期待他能把選舉累積的能量，承接到民進黨；他也希望，藉蔡總統社群的能量，讓黨的社群一起加分。

林鶴明在3月1日轉任民進黨副秘書長，原民進黨副秘書長郭昆文則入府襄助總統。

民進黨主席卓榮泰今天出席中常會，被詢及520卸任前，黨部主管是否還會有其他調整；卓榮泰說，如果同仁有新的工作機會要去就任，當然鼓勵，但黨部能量跟人力工作需求，目前以安定為主。

林鶴明今天受訪時透露，自己接任黨副秘書長，主要負責民主學院、新聞輿情、媒創、青年部，至於另一位副秘書長林飛帆則是分工原民、婦女、客家、國際、中國、政策等區塊；媒體追問林飛帆520後是否還會留任，林鶴明則沒有正面回應。

林鶴明說，去年他離開總統府到蔡總統競選總部，選完歸建總統府，但因為這段時間都是防疫工作，蔡總統覺得選舉期間不管是社群經營、以及這次很多年輕族群的支持，希望把這樣的能量在黨務系統承接起來；總統指派讓他到黨務系統，總統有跟卓榮泰談過，才有他的任務調整。

林鶴明先前主責蔡總統的網路社群經營，他說，未來總統兼任主席之後，有些東西可以整合處理；他也希望，藉蔡總統在社群的能量，讓民進黨的社群一起加分。（編輯：紀淑芳）1090304