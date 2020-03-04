尼泊爾暫停對台落地簽 外交部要求區隔兩岸護照

（中央社記者陳韻聿台北4日電）為防武漢肺炎疫情擴大，尼泊爾2日宣布，自10日起暫停對包括台灣籍在內的外籍人士核發落地簽證。外交部表示，已積極向尼泊爾表達台灣不隸屬中國、應區隔台灣與中國護照，並對台恢復落地簽證待遇。

根據尼泊爾移民局公告，自10日起暫停對中國（含香港和澳門）、伊朗、義大利、南韓和日本公民核發落地簽證。公告指出，新政策適用對象是依據世界衛生組織（WHO）的疫情相關建議和措施認定。

儘管尼泊爾移民局和國際航空運輸協會（IATA）的相關公告皆未言明對台籍人士也暫停核發落地簽，外交部指出，經兼轄尼泊爾的駐印度代表處查證，台籍人士也受波及。

外交部發言人歐江安晚間表示，依據最新規定，台灣民眾若計劃赴尼泊爾，必須事先檢附與簽證目的相符的佐證文件及健康證明，向尼泊爾的駐外使領館申辦紙本簽證。

歐江安說，駐印度代表處已積極透過各管道向尼泊爾政府表達立場，說明台灣是獨立自主的民主國家，從來不是中華人民共和國一部分，台灣和中國的公共衛生系統各自獨立，台灣已建立完善防疫機制，醫療水準深獲國際肯定。

歐江安指出，駐處已要求尼泊爾方面區隔台灣與中國護照，並恢復台灣公民落地簽證待遇。

在尼泊爾之前，駐印度代表處轄下的孟加拉2月初已暫停對台籍人士核發落地簽證。駐處當時指出，原因為孟加拉錯誤認定台灣隸屬中華人民共和國。

除了無法取得落地簽，駐印度代表處提醒民眾，WHO將尼泊爾列為武漢肺炎流行高風險國家，前往當地宜隨時注意疫情發展並加強自我防護。（編輯：楊凱翔）1090304