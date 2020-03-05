徐國勇：游錫堃遭2度恐嚇 警政署未報告

（中央社記者郭建伸台北5日電）立法院長游錫堃自爆遭人恐嚇卻沒有警方巡邏關心，引發外界關注。內政部長徐國勇今天拜訪游錫堃說明案情，他會後表示，游錫堃遭到2度恐嚇，但警政署沒向他報告，坦言失禮並向游錫堃致歉。

徐國勇今天上午在立法院受訪談及游錫堃遭恐嚇一案，表示2月中下旬已破案。趁著中午委員會休息空檔，徐國勇前往院長室，向游錫堃報告案情。

徐國勇會後接受媒體記者訪問，他表示，游錫堃私宅外的巡邏箱確實是空的，連QR code（快速響應矩陣圖碼）都沒有，但後來QR code有貼上去，造成游錫堃沒有看到的感覺，不客氣地說是「陷院長於不義」。

徐國勇說，游錫堃懂科技也有在玩PTT，怎麼可能會不知道QR code，所以外界稱游錫堃不知道QR code並不公平。

徐國勇也指出，雖然警方在2月下旬逮補恐嚇者「游貴湘」，但游錫堃在3月初被2度恐嚇，但警政署並沒有向他報告；五院院長是國家重要領導人，維護院長安全是警政署保六總隊責任，而內政部是督導單位，坦言不知情2度恐嚇一事相當失禮，並向游錫堃致歉。

媒體詢問，警方是否要升級游錫堃的安全維護？徐國勇說，沒有特別升級的需要，但會加強各方面維護。（編輯：郭無患）1090305