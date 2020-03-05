內政部：雙北首長不了解全國及地區酒測分別

（中央社記者王承中台北5日電）內政部今天表示，因應武漢肺炎，暫停全國性酒測，但地區性酒測仍持續進行；對於台北、新北市首長對酒測的相關發言，內政部說，恐未全面了解全國性及地區性酒駕取締工作的分別。

武漢肺炎疫情延燒，徐國勇今天說，全國性酒測已經暫時取消，但地區性的酒測有時候需要還是會做。台北市副市長黃珊珊說，取消酒駕檢測，非人民樂見。新北市長侯友宜則表示，中央希望取消全國性酒測，地方會配合，不過，地方也有不一樣的狀況，該取締的時候仍會取締。

內政部下午發布新聞稿指出，地區性酒測仍持續進行，台北、新北首長恐未全面了解全國性及地區性酒駕取締工作的分別，也並未了解警察在防疫工作上須承擔的重要工作。

內政部指出，目前警政署如保一、保四、保五總隊，都全力配合投入警力於執行邊境防疫、居家隔離、檢疫訪查與協尋等相關防疫工作，因此警政署已暫時取消全國性擴大臨檢的酒測工作，但對於地區性的酒測，警政署仍要求各縣市警局持續進行。

徐國勇表示，酒駕肇事造成不少家庭破碎，是民眾最痛惡的行為，酒駕零容忍，為防制酒駕，防疫期間，警察機關仍會以嚴格態度取締酒駕，以有效保障用路人的安全。

內政部指出，為避免傳染，已停止使用酒精感知器，且酒測吹嘴只會使用一次，絕對不會重複使用，每次使用前都會消毒，以確保酒測衛生。

內政部提醒，一旦騎車或駕車酒測超標，將依規定處新台幣1萬5000元至12萬元的罰鍰，還可能坐牢，3月1日起，新一波酒駕新制上路，酒駕累犯者，重新考照後，車輛將會被強制安裝酒精鎖一年，請民眾勿僥倖違規上路。（編輯：謝佳珍）1090305