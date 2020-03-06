確診音樂家曾坐觀眾席 鄭麗君：清查周遭名單

（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）澳籍音樂家確診武漢肺炎，因日前曾經來台演出引發關注。文化部長鄭麗君今天表示，初步了解，澳籍音樂家來台演出時有走入並坐在觀眾席中，已連夜清查掌握入座位置及周遭觀眾名單。

中央流行疫情指揮中心昨天指出，一名澳籍音樂家日前來台與NSO國家交響樂團在台北國家音樂廳演出後，在澳洲確診武漢肺炎。疫情指揮中心研判在台發病的機會較高，國家音樂廳今天全面閉館消毒，節目取消；強調目前已掌握21人需居家隔離，後續患者的接觸史，將從監視器等調查私人行程。

鄭麗君上午列席立法院總質詢前受訪表示，初步了解，確診的澳籍音樂家在來台進行兩場演出時，分別都有入坐觀眾席。文化部已請國家表演藝術中心連夜清查，掌握澳籍音樂家入座位置，以及周遭的觀眾名單；衛生福利部長陳時中今天在立法院被媒體問到此問題，他說，「有掌握了」。

鄭麗君指出，初步了解，其中一場，澳籍音樂家旁邊是同行友人及國家交響樂團人士，另一場的觀眾名單也有初步掌握，文化部已一併將這些接觸者報給疫情指揮中心，由指揮中心判斷，並與屬於密切接觸者進行聯繫，配合檢疫措施。

鄭麗君表示，針對個案，文化部也立刻進行因應處置，希望將衝擊影響降到最低。澳籍音樂家參加的相關活動過程中的接觸者，都已掌握名單，交給指揮中心判斷，清查包含21位團員、記者會中的7位記者及後續專訪的記者。

鄭麗君指出， 昨天已要求國家所屬的樂團及表演藝術團體，暫停3月的國際邀演；民間相關的表演藝術活動，在國際邀演的部分，也要盡可能掌握風險評估及旅遊史。若來自旅遊警示地區，建議可以避免或延期，同時也要做好防疫措施，確保工作團員及觀眾安心進行活動。

鄭麗君表示，昨天指揮中心已公布最新全國集會活動的因應指引，文化部也進一步公布藝文活動的因應原則，提供給民間相關活動做參考。文化部所屬場館也訂定新的防疫措施及注意事項，提升防疫作為，希望讓民眾在較強化的防疫作為下安心參與相關活動。（編輯：張良知）1090306