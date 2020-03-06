染疫音樂家曾入觀眾席 指揮中心調監視器找接觸者

（中央社記者張茗喧台北6日電）染武漢肺炎的澳洲籍音樂家日前曾在國家音樂廳、演奏廳舉辦2場演出，且有入座觀眾席。指揮中心今天表示，正在調閱監視器確認接觸者，鎖定高風險者居家隔離，相關行程也在掌握中。

日前曾來台演出的澳洲籍國際音樂家確診武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心昨天證實此事，並說該音樂家曾召開記者會、接受媒體專訪，2月28日晚間在國家音樂廳、3月1日下午在演奏廳先後舉辦2場音樂會，不僅國家交響樂團緊急取消所有演出，國家音樂廳也關閉消毒，目前相關接觸者如記者、團員、工作人員等共21人遭隔離。

疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚雖強調，染疫音樂家雖參與2場演出，但舞台距離觀眾席超過2公尺，感染風險不大，觀眾無需恐慌；但國家交響樂團（NSO）今天卻表示該音樂家2場演出都有入座觀眾席。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥今天上午接受記者電話聯訪時表示，指揮中心目前正在調閱監視錄影器及訂位資料，將一一比對，了解該音樂家是否有和觀眾交談，也會鎖定高風險觀眾進行居家隔離、追蹤等防疫措施。

莊人祥說，參與2場演出的觀眾雖多，但目前研判觀眾的風險較低，目前絕大多數觀眾們還不是高風險對象，但也提醒曾參與演奏會的民眾應注意自身健康情形，如果有症狀，就醫時務必告知醫師相關出入史。

指揮中心是否公布該音樂家在台行程引發關注，莊人祥也說，目前已掌握該音樂家在台灣的行程，接觸者也幾乎都能掌握，由於該音樂家為專業人士，初步看來並沒有到夜市等人口出入較複雜的場所，是否公布行程仍有待評估。（編輯：張芷瑄）1090306

中央流行疫情指揮中心5日證實在澳洲確診武漢肺炎的58歲男子為澳籍音樂家，2月28日晚間在台北國家音樂廳、3月1日下午在演奏廳參與演出；6日國家音樂廳關閉一天，進行全面消毒。（台北國家兩廳院提供）中央社記者鄭景雯傳真 109年3月6日