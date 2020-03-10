柯文哲臉書祝賀 江啟臣盼一起討論有利民生法案

（中央社記者劉冠廷台北10日電）台灣民眾黨主席柯文哲昨夜透過臉書祝賀國民黨主席江啟臣，同時給予建議；江啟臣回覆，共同理性監督執政黨，是在野黨的天職，希望未來能有機會，一起討論有利於民生的法案。

江啟臣昨天就職國民黨主席，柯文哲在深夜透過臉書祝賀江啟臣，柯文哲說，這次投票江啟臣得到近7成的支持度，代表國民黨對改革的高度期待，期盼江啟臣把握機會，致力於改變台灣政治文化。

柯文哲說，同樣作為在野黨，也期待大家以理性務實的角度，負起監督責任，撇除意識形態的對立，就事論事、實事求是。這才是台灣社會大眾期盼看到的新政治文化。

柯文哲也建議江啟臣，國民黨若要重拾基層民眾的信任，許多進步立法都不能迴避。包括下修投票年齡至18歲，囤房稅、實價登錄的居住正義法案，甚至是與環保有關的礦業法，都期盼國民黨能夠與民眾站在一起，一起努力。

江啟臣則在文章的底下留言表示，政黨政治要有制衡，權力才不致腐化，台灣民主才會更進步。共同理性監督執政黨，是在野黨的天職與義務。有關公民權下修的提案，他也已經具體提案修法，不但將公民權下修至18歲，也參考其他國家立法將被選舉權下修至20歲，同樣希望民眾黨黨團支持。

江啟臣表示，其餘相關的有利於民生的法案，也希望未來有機會可以理性討論，一起謀求國人的福祉及中華民國未來的發展。讓大家一起努力，讓中華民國更好，讓台灣更好。（編輯：林興盟）1090310