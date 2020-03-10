捷克政壇要求換中國大使 外交部：掠奪政策引反感

（中央社記者陳韻聿台北10日電）前捷克參議院議長柯佳洛原定訪台計畫遭中國威脅報復，當地政壇湧現要求撤換中國駐捷大使聲浪。外交部今天說，這凸顯中國藉「一帶一路」掠奪性政策操作影響力，已引發捷克反感。

外媒披露，中國駐布拉格大使館1月10日發給捷克總統府信函，表示若參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）按原計畫2月率團訪問台灣，車商Skoda等捷克企業就會遭殃。

參議院議長是捷克憲法位階第二高職位，僅次於總統。友台立場鮮明的柯佳洛未及訪台，即於1月20日驟逝。

捷克媒體報導，中國大使張建敏的露骨威脅信函引發捷克政壇不滿，中國政策成為焦點議題，捷克總統、總理、參眾兩院議長將在11日討論如何因應。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）指出，中國大使信函內容令人難以接受，他將支持人民民主黨籍（ODS）、新任參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）的撤換中國駐捷大使提案。巴比斯也自承，與張建敏的互動經驗不佳。

外交部發言人歐江安表示，巴比斯支持撤換中國駐捷大使提案，顯示中國透過經貿手段威脅要求捷克政府勿與台灣交往，並透過「一帶一路」在全球操作影響力，已引起捷克政府與民眾普遍反感。

歐江安說，中國對捷克的經貿施壓及政治威脅充分證明「一帶一路」為中方掠奪性政策工具，帶有政治目的，只會對全球經貿秩序帶來反效果，不具建設性。台灣將持續深化與捷克政府、國會友人的情誼，並繼續推動與捷克在各方面的合作與交往，擴大雙方共享的自由民主價值理念及共同利益。

捷克政府曾表示堅守「一中原則」，中國也在當地積極推動「一帶一路」倡議。（編輯：黃國倫）1090310