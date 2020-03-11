調升中東歐洲10國警示至黃色 外交部籲檢討前往

外交部11日起調升包括瑞士、荷蘭、丹麥和奧地利等歐洲8國，以及巴林和科威特等中東2國的旅遊警示至「黃色」，民眾宜檢討應否前往。圖為桃機入境大廳。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北11日電）外交部今天說，有鑑於當地武漢肺炎疫情持續擴大，即日起調升包括瑞士、荷蘭、丹麥和奧地利等歐洲8國，以及巴林和科威特等中東2國的旅遊警示至「黃色」，民眾宜檢討應否前往。

歐洲和中東地區的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情近期急遽升溫，外交部日前已陸續提升義大利（紅色），以及法國、德國和西班牙（黃色）的旅遊警示。

外交部指出，有鑑於歐洲疾病預防管制中心（ECDC）日前評估歐盟地區及英國出現群聚感染和未來數週發生持續性傳播的風險為中級至高級，且台灣中央流行疫情指揮中心今天上午也宣布將冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利等歐洲8國的旅遊疫情提升至「第二級」（警示，Alert），外交部今天也相應將這些國家的旅遊警示調升至「黃色」，民眾宜檢討應否前往。

此外，據疫情指揮中心評估，中東地區的巴林和科威特與前述8個歐洲國家有相同的「第二級」（警示，Alert）疫情風險，因此外交部也將巴林和科威特的旅遊警示調升至「黃色」。

外交部表示，後續將根據最新疫情發展及疫情指揮中心評估，滾動調整各國旅遊警示；民眾在前述歐洲和中東地區10國若遇緊急狀況，可就近聯繫台灣在各國的代表處或辦事處尋求協助，或請國內親友撥打「外交部緊急連絡中心」電話：0800-085-095，以獲協助。

外交部有4種旅遊警示燈號：灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。（編輯：趙蔚蘭）1090311