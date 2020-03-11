收容人想簽罷韓連署書 民團：不該剝奪基本權利

（中央社記者陳俊華台北11日電）監所關注小組理事長陳惠敏今天說，多數刑事犯罪並未被褫奪憲法保障的參政四權，但在獄中都被剝奪，有些收容人想簽罷免連署書也不知道可不可以，她認為這是基本權利，不該被剝奪。

監所關注小組在去年到5所監獄、八德外役監及誠正中學桃園分校（前桃園少年輔育院）參訪，陳惠敏與秘書長江雅筑、理事施逸翔上午在立法院舉行「監所參訪行動報告及建議」記者會。

陳惠敏表示，從2014年起4度進到監所參訪，希望提出整體報告，檢討監所能改進的事。近年大法官解釋、監察院調查報告及兩公約國際審查時，都對監所人權高度關注；監所面臨硬體配置亟待改善、把不適當的人放在不適當的地方，例如吸毒者、酒癮者應進到醫療院所治療，很可惜只是進到監獄關。

陳惠敏指出，公民權部分，大部分刑事犯罪並未褫奪憲法保障的選舉、罷免、創制、複決參政四權，但在獄中卻被剝奪，矯正主管機關都以實務上有困難為藉口，違反憲法保障，這是大有問題，也有收容人的戶籍就放在監所裡，「根本沒有不在籍投票的問題」。

陳惠敏說，最近在高雄推動罷免高雄市長韓國瑜的街頭連署時，就有家屬反映，有家人正在監獄，也很關心這件事，接見時能不能讓收容人簽罷免連署書？她認為這是基本權利，並不因為被關在裡面就該被剝奪。

江雅筑表示，監所很多是老舊建築，就會牽涉空間設計問題，加上超收嚴重，無法達到一人一床目標，除了等待蓋新大樓之外，應先降低收容人數；飲用水部分，全台51間監所，只有8間有自來水，其他都是地下水或是混用，飲用水應定期公開檢測報告。

江雅筑說，有些監所已朝向高齡化，有些高齡收容人反映，監所內無法使用輔具；醫療部分，監所內醫事人員比例，2018年3月統計時是1比329，若收容人身體不適，一般監獄管理員是否能確實判斷危急程度，深受質疑，監所應增加醫事人員比例。（編輯：郭萍英）1090311