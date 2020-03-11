綠黨：未和民眾黨談合作 柯文哲應回應張益贍事件

（中央社台北11日電）台灣民眾黨今天以張益贍在未經黨中央授權下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略為由，開除黨籍。被指涉的綠黨否認曾和民眾黨談合作，呼籲做出酬庸決策之人，應負最大政治責任，而非模糊焦點，民眾黨主席柯文哲應公開回應。

台北市文化基金會副執行長張益贍被爆和黨團助理蔡宜芳婚外情，2020大選後退出綠黨的桃園市議員王浩宇今天也在臉書爆料張益贍曾被指派和綠黨談合作，並貼出LINE截圖以及照片做為佐證。

民眾黨下午發表聲明，張益贍在未經民眾黨黨中央授權情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，中評會開會討論後決定開除黨籍。

對此，綠黨發表聲明指出，政治工作者非正式見面聚餐與閒聊，綠黨充分尊重，不會干涉。綠黨代表（共同召集人余筱菁與劉崇顯）從未與台灣民眾黨有任何針對選舉策略的正式討論與協商。2020大選期間，綠黨僅與社會民主黨、台灣基進、樹黨做選舉策略合作討論。

綠黨表示，這次事件應檢視的最大重點為：「究竟是何人任用張益瞻擔任台北市政府相關要職？」做出如此顯而易見的酬庸決策之人，應負最大政治責任，而非以「私德行為」或「未授權與他黨討論選舉策略」來模糊事件焦點，請柯文哲公開回應。（編輯：紀淑芳）1090311