飛虎隊老英雄何永道 百歲高齡難忘鴻鵠之志

抗戰期間駕駛B-25轟炸機炸射華北地區日軍目標，執行18次轟炸任務，今年高齡100歲的飛虎隊英雄何永道精神矍鑠，眼神中仍閃爍當年翱翔天際的鴻鵠之志神采。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月11日

（中央社記者黃自強新加坡11日專電）抗戰期間生死瞬間、駕駛B-25轟炸機炸射華北地區日軍目標，執行18次轟炸任務，今年高齡100歲的飛虎隊老英雄何永道精神矍鑠，眼神中仍閃爍著當年翱翔天際的鴻鵠之志神采。

何永道100年前出生於華人集聚的馬來亞（馬來西亞）怡保小鎮，因為第二次世界大戰日軍侵華捲入歷史洪流，讓當時在香港大學就讀的何永道因緣際會成了大時代的兒女，開啟人生驚險報國的一頁。

1941年底香港局勢動蕩不安，日本占領香港，何永道目睹日軍轟炸啟德機場等慘狀，不僅中斷求學機會，也與怡保家人失去聯絡。當他費盡千辛萬苦從香港避難到廣州，看到國民政府招考空軍海報，決定從軍投入抗日，立誓把侵略者趕出中國與南洋家鄉。

目前人在新加坡的何永道今天接受中央社專訪，娓娓道出這段難以磨滅的人生光榮回憶。

何永道表示，他於1942年報考空軍軍官學校第16期，1943年跋山涉水遠赴印度臘河完成初級飛行訓練，沿途還要躲避日軍炮火攻擊。1944年到美國鳳凰城飛行學校接受密集訓練，4月25日返回戰場，加入中美混合航空大隊一中隊，駕駛B-25轟炸機投入抗戰。

年輕時滿腔熱血的何永道指出，他們當時駐防漢中，要到石家莊、徐州、太原等地執行任務，飛行過程中既要採密集編隊飛行，又要閃避日軍從四面八方地面砲火，所有飛虎隊飛行員無不全力以赴，士氣高昂，只希望奮勇救國。

當他們飛抵目標區上方，不僅得專注飛行避免擦撞，還要精神集中準確投彈，提高彈著率，這對年輕的飛虎隊員都是嚴格的考驗。

當提及執行驚險萬分的低空轟炸任務，更是把何永道眼神拉回當年戰場中。他說，當年日軍步兵搭橋渡河，他奉命必須摧毀橋梁，由於低空轟炸任務勢必遭遇更猛烈火網襲擊，雖然兩次攻擊都成功投彈，但親眼看到地面日軍死傷狀況，血肉橫飛場景迄今記憶猶新。

對於當年共同出生入死的作戰同袍，何永道指出，由於情報、飛機性能與天候等因素，並非每趟任務都能平安歸來，有的隊員因此戰死沙場。儘管如此，仍沒有人害怕，大家仍爭相出任務，期盼取得抗日勝利契機。

提起當年從軍報國之志，何永道表示，「加入中華民國空軍是一生轉捩點，也是改變人生最重要的決定」。他雖是南洋僑生，並未與其他人一樣逃往美國或澳洲另謀出路，而是投身救國行列，立志投效空軍，捍衛領空，成就報國心願，間接保護自己的家人。

3月21日是何永道的百歲壽辰，駐新加坡台北代表處代表梁國新今天提前邀請何永道與家眷友人共同祝壽，見證何永道在中美空軍聯合作戰的英勇事蹟，並表彰曾任中美混合團（Chinese American Composite Wing，CACW）第一轟炸機隊前輩戮力以赴、奮勇作戰的愛國情操。

如今百歲高齡的何永道身體硬朗，說話依然鏗鏘有力。回首前塵，他仍為自己當年的毅然決然拋下書本，從軍報國的決定感到驕傲。（編輯：韋樞）1090311