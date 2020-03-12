捷克參議院議長是否訪台 外交部持續追蹤了解

（中央社記者陳韻聿台北12日電）中國1月威脅，若捷克參議院議長訪台，將採取報復措施，捷克政府昨天發表聲明譴責中方施壓。外交部今天說，台灣在捷克政壇有不少友人，將持續追蹤了解國會及行政部門高層的出訪行程。

原定2月訪台的前捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）1月底突然去世，後來外媒2月揭露，中國駐布拉格大使館1月曾發函捷克總統府，表示若柯佳洛訪台，將報復車商Skoda等捷克企業。中方公然施壓引發捷克政壇不滿，2月19日上任的參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）曾提議要求中國撤換大使。

捷克總統、總理、參眾兩院議長、外交部長、國防部長等高層昨天在總統府舉行例行會議，協調對外政策立場，並在會後發表聯合聲明，強調捷克獨立決定外交政策，拒絕任何形式的施壓並譴責中國威脅報復，也指出在不違反「一個中國」政策前提下，願與台灣在經濟和文化領域保持合作關係。

不過，聲明並未觸及捷克參議院議長是否訪台。

歐洲司副司長陳詠韶今天上午在外交部例行記者會回覆記者提問時表示，台灣在捷克的行政部門與國會有許多友人，新任參議院議長上任不久，尚在規劃行程，外交部將持續關注捷克政壇高層近期針對出訪行程的討論，也會繼續洽繫捷克國會領袖與行政官員。

陳詠韶說，歐洲武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發展快速，捷克政壇高層可能調整中短期出訪行程，駐捷克代表處將持續追蹤了解相關情況。

根據捷克憲法，參議院議長是捷克政壇位階第二高人物，僅次於總統。（編輯：郭萍英）1090312