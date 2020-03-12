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西班牙部長確診武漢肺炎 全部內閣成員採檢
首頁 / 政治

陳其邁：與美國學者分享台灣大數據防疫經驗

最新更新：2020/03/12 20:05

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院副院長陳其邁晚間在臉書發文表示，他上午與美國學者舉行線上會議，分享如何落實「大數據防疫」的「台灣模式」。

陳其邁表示，他上午與美國史丹佛大學兩名公衛學者，分別是先前曾分析台灣三大關鍵防疫作為「大數據分析、新科技、主動採檢」的王智弘（C. Jason Wang）、健康法律學者梅洛（Michelle M. Mello），和疾管署副署長莊人祥、衛福部資訊處長龐一鳴、行政院資安處長簡宏偉舉行線上會議，分享台灣的防疫經驗。

陳其邁說，會中說明了台灣用大數據分析，掌握入境資訊及運用科技落實居家檢疫、降低社區感染的政策。並說明鑽石公主號，去識別化、掌握電子足跡後，以大數據分析熱點、再發布細胞簡訊及健康追蹤的作法。

陳其邁轉述，梅洛詢問，為什麼台灣在這次防疫中，民眾對政府信任度高。他回答有三點原因，一是每日公開透明召開記者會說明疫情；二，去年12月31日，行政院長蘇貞昌便要求政府超前部署，快速有效採取行動抑制疫情；三，經歷過SARS，人民與政府是夥伴關係，知道疫情期間如何和政府一起合作防疫。

美方學者也好奇，台灣如何以大數據做到有效率鏈結政府資料。陳其邁說，這是因為防疫剛開始時，行政院立刻就成立了「防疫大數據小組」，有效率的整合鏈結各部會資料庫，去識別化後協助疫情調查、檢疫、健康追蹤。（編輯：蘇志宗）1090312

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