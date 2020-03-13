教廷大使館教宗就職7週年酒會 保證與台灣同在

（中央社記者陳韻聿台北13日電）教廷駐華大使館今天晚間舉行教宗方濟各就職7週年慶祝酒會。駐華大使館代辦佳安道說，他向中華民國（台灣）保證，聖座會繼續在台灣，為促進人民裨益的倡議共同努力。

今晚出席酒會的除了天主教界，還有佛教界人士；政界方面，除了各國駐台使節代表，還有副總統陳建仁、副總統當選人賴清德、監察院長張博雅、外交部政務次長謝武樵等人。高齡103歲、奉獻台灣半世紀，2017年成為台灣首位以殊勳歸化的外籍人士神父賴甘霖，今晚也出席盛會，與賓客談笑風生。

佳安道（Arnaldo Catalan）致詞時說，教宗方濟各（Pope Francis）今年1月向駐羅馬教廷的外交使節團成員致詞時強調，聖座投入外交領域的主要目標是為了和平與整體人類發展。在國際上，聖座的目標是增進民族與宗教間的相互了解，並在種族及文化日益多元的社會中，鼓勵人們和平共處。聖座認為，以對話和尊重國際法解決國內和國際爭端十分重要。

佳安道說，他對台灣政府和民眾肯定許多外籍傳教士的無私奉獻感到高興。他也感謝台灣2016年修訂的「國籍法」提供管道，讓有意願的外籍資深傳教士成為台灣公民。此外，台灣政府贊助聖座參與的一些活動，包括去年底在台北舉行的打擊人口販運國際研討會。

佳安道祝賀台灣政府和民眾採取積極措施遏制武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒傳播。他也鄭重聲明，聖座保證會繼續在台灣，為促進人民裨益的倡議共同努力。

陳副總統致詞時說，他曾在2016、2018及2019年3度赴教廷，先後參加德雷莎修女、先教宗保祿六世，以及英國紐曼樞機主教等天主教使徒的封聖典禮，有幸代表蔡總統、台灣人民及教友向教宗方濟各問候致意，並獲得聖座親切回應。

陳副總統提到，教宗去年3月曾派遣時任教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（Fernando Filoni）來台主持「全國聖體大會」（2019 Eucharistic Congress of Taiwan），去年10月則以錄影方式祝賀「國際基督徒海事協會」（ICMA）在台召開年會討論海事從業人員福祉，充分展現台梵教會的共融合一，以及聖座對台灣政府、民眾及教會推動國際人道和慈善工作的肯定。

陳副總統說，台灣政府將秉持台梵雙方對宗教自由、民主人權及世界和平的共同理念，繼續以積極具體行動，支持教宗方濟各對環境永續發展、人口販運、移民與難民福祉、跨宗教對話、公共衛生等全球議題的關切，成為教廷不可或缺的和平人道慈善夥伴。（編輯：蘇志宗）1090313