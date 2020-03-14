國民黨地方主委求去 黨內有人建議全改派任

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨主席江啟臣上任後宣示要加強地方經營，但現任縣市黨部主委任期屆滿，紛紛求去，黨內有人建議改回全部派任，精簡組織，未來如何處理地方黨部人事，是江啟臣另一課題。

前國民黨主席吳敦義2017年上任後推動首次10縣市黨部主委直選，包括台北市、新北市、台南市、花蓮縣等，其他12縣市由黨主席指派，不過，2019年為選戰布局，金門、桃園2縣市黨部主委從直選改回派任。

江啟臣9日就任黨主席，黨務一級主管人事尚未就定位，但已經面臨到地方黨部主委紛紛求去的壓力，不少黨部主委認為，要為2020敗選負責，加上縣市黨部須「自負盈虧」，負擔地方黨部的辦公經費、人事費用等，開銷龐大，無力負擔。

黨務人士指出，直選縣市黨部主委原任期早在去年屆滿，但為了總統大選、黨主席補選而留任至今，多數主委皆已表態只做到3月底，縣市黨部主委自行聘請的黨工也將同進退。

黨務人士表示，縣市黨部主委負責經營地方，又肩負募款責任，江啟臣如何找到具有地方經營實力、人脈又有募款能力的人，將是一大挑戰。

有黨內青壯派立委建議，縣市黨部主委乾脆全部派任，不必再直選，勞民傷財，另把地方黨部組織精簡到主委外加黨中央支薪的書記長、總幹事兩組人馬就好，如此就不必再對外募款其他的人事費用。

該立委認為，現在時代不同，打選戰的方式也有很大轉變，傳統組織作戰在去年選舉中已被證明沒有效果，縣市黨部能扮演的角色越來越少，既然如此，應直接將組織精簡化。

這名立委說，未來國民黨的組織戰應跳脫傳統動員框架，而是以理念結合不同的民間團體，加強戰力，才能走的長遠。

黨務人士分析，縣市黨部主委直選雖可落實黨內民主，又可減輕黨中央的財務負擔，但具有實力的縣市黨部主委也很容易自成一格，不甩黨中央的領導，造成不少問題。

江啟臣預計18日中常會前將敲定黨務一級主管人事，待人事底定後，地方黨部主委該延續直選、派任兼具或直接改為派任，待江啟臣定奪。（編輯：郭萍英）1090314