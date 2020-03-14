與環團溝通 柯建銘：不急著提國土計畫法版本

（中央社記者郭建伸台北14日電）國土計畫法修法備受外界關注，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪時表示，黨團昨天已凝聚共識，但因還要與外部及環保團體協商溝通，目前不急著提出黨團版本。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫，並將縣市國土計畫擬訂審議作業，從現行2年延長為「一定期限內完成」；但草案出爐後引來在野黨與公民團體批評，質疑有空白授權之嫌。

民進黨團昨天舉行記者會，民進黨立委管碧玲表示，黨團不會接受政院版「一定期限內」字眼，將要求全國性延1年、地方性延2年；「經行政院核定的國家重大建設」則正面表列，包含新能源政策、文化領域、農業領域。

立法院會昨天處理報告事項時，在野黨提議將國土計畫法修法草案退回程序委員會，但民進黨團提出異議，表決時以優勢人數，全案順利付委審查。

不過，社運界出身的民進黨立委范雲、洪申翰的臉書都遭許多反對修法網友留言質疑，范雲則說明同意此案到委員會實質審查，是為了在期限到期前，讓法案在立法院有實質審議、充分辯論，她的立場就是明訂期限、避免空白授權、必須謹慎評估。

柯建銘受訪時表示，國土計畫法修法已經變成反對者操作的題目，他認為這件事應該好好談，外界不必一直抹黑。

柯建銘指出，國土計畫法在馬政府執政末期通過，對於馬政府遺留下來的問題，民進黨必須面對處理；民進黨團雖然有擬定方向，也有初步與在野黨談過，但還要跟環保團體溝通，「提出（修法版本）後再去溝通也不好」，不急著16日就提出版本。（編輯：黃瑞弘）1090314