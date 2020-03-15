江韓會共識是攜手合作 挺韓推動市政

（中央社記者程啟峰高雄15日電）新任國民黨主席江啟臣今天率立法院黨團幹部南下，與高雄市長韓國瑜闢室會談近一小時，共識要一起攜手合作，以行動力挺韓推動市政，也呼籲高雄市民繼續相挺。

江啟臣上午與韓國瑜、國民黨高雄市黨部主委莊啟旺聯袂到光德寺，參加淨心老和尚圓寂讚頌會後，分別驅車前往高雄市區一家餐飲場所，與國民黨立法院黨團總召林為洲、立法院黨團書記長蔣萬安等人會合，進行近一小時的閉門會談。

由於這是江啟臣接任黨主席後首次與韓國瑜見面，值此「罷韓」進入第2階段關鍵時刻，備受關注。現場不開放採訪，由高雄市新聞局發布會後新聞稿說明「江韓會」內容。新聞局長鄭照新並表示，韓國瑜上午是趁公務行程空檔，於市中心一家餐飲業場所休息室與江啟臣等人會晤。

新聞稿指出，韓國瑜與江啟臣等人針對多項大家關心的議題進行意見交換，尤其在防疫措施、市政內容、政策合作、黨務再造等議題方面，大家都有共識要一起攜手合作。韓國瑜對江有信心，祝福江啟臣任重道遠，為國民黨開創新局、大步向前。

韓國瑜表示，他與江啟臣理念方向一致，也會全力支持江黨務改革的理念，尤其是現代化與數位化的改造工程，他認為江有能力帶領新民意的國民黨，讓國民黨成為一個符合民意期待的政黨，相信江大開大闔的領導，能夠帶領國民黨突破困境，重建黨員的信心與重拾人民對國民黨的信任。

韓國瑜向江啟臣說明，目前高雄市的施政重心為「防疫第一、市政優先」，市政作為就是要讓市民有感。高雄市也會與中央政府、其他縣市及國民黨共同抗疫，一起度過武漢肺炎疫情危機。

此外，高雄市過去建設落後其他五都太多，雖有擁有直轄市地位，卻沒有獲得預期應有的發展，空有虛名不切實際，韓國瑜為此特別拜託江啟臣與立院黨團能協調中央爭取更多資源導入高雄市，在鬆綁法規、經費補助方面能夠給予高雄市大力支持，讓高雄市可以逐步擺脫沉重的財政負債，市政建設與市民福祉也可大步向前。

江啟臣表示，看到韓國瑜這一年多來的市政成績，讓高雄市改變很多、進步很多，呼籲這次全黨要團結一致挺韓，讓韓國瑜有更多機會服務市民。

江啟臣指出，國民黨從基層出發，深耕地方是重中之重，尤其高雄市沒有區域立委，因此他會要求組發會及政策會重新檢視並規劃沒有區域立委的縣市，要有不分區立委來進行責任區認養，讓服務零落差，落實國民黨以民為主的核心價值。

江啟臣進一步指出，黨中央將會成立一個溝通聯繫與指揮作戰機制，整合立院黨團、執政縣市政府、縣市議會及智庫，針對全國政策、地方議題進行趨勢研判，提前研擬因應策略並提出解決方案，但一切程序都會合乎法律規定來走。

他強調，這一年來高雄市的基礎建設進步非常大，市府團隊日以繼夜推動市政工作，不應該被有心人士為了政治利益、選舉恩怨來刻意抹黑、貼標籤，造成市民彼此對立、民心不安。

江啟臣希望，不僅高雄市民，也期盼全國人民能夠看到韓國瑜走進基層傾聽民意，與市府團隊服務市民的熱誠與效率，大家就知道韓國瑜不是來當官的，他是來做事的，請所有高雄市民唾棄惡質的政治操作，以行動繼續支持韓國瑜來服務市民。（編輯：李亨山）1090315