罷韓團稱全黨救一人將啟程 江：是地方紮根將啟程

（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨主席江啟臣昨天拜訪高雄市長韓國瑜，被罷韓團體稱之為「全黨救一人將啟程」。江啟臣今天說，黨主席本就該關心黨員同志，他接下來還會去其他縣市，因此是「地方紮根將啟程」。

江啟臣昨天與國民黨立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安到高雄拜訪韓國瑜，罷韓團體Wecare高雄將之稱為現在是「全黨救一人將啟程」，並呼籲江啟臣現在最應該做的事是道歉。

江啟臣上午接受媒體訪問時表示，作為政黨的主席，本來就應該關心黨員同志、地方的縣市長，且黨中央與地方本來就應該加強合作。

江啟臣說，他在競選黨主席時就曾說過，要加強地方的耕耘與紮根工作，因為只有讓民眾有感，才有可能找回對國民黨的支持與信心；他接下來也會去其他縣市，因此實際上是「地方紮根將啟程」。

對於武漢肺炎肆虐，美國在台協會（AIT）昨天公開表示將與台灣合作開發疫苗和相關藥物，媒體詢問，可否視為台美關係大進展，對此，江啟臣說，台美過去在各方面的合作一直都有，包括醫療、公衛等，尤其在私部門的合作非常多，台灣國際醫療在世界上的NGO，是非常厲害的，且在國際上的影響力最大，因此現在若能從非政府的合作，提升到政府的合作，這是件好事，也樂見。

江啟臣也表示，不只要與美國合作，台灣應要有雄心壯志，掌握這次在防疫工作上表現的優勢，透過管道尋求與世界醫療大國合作，這可讓台灣在國際的醫療地位再提升。

AIT此舉是否在刺激中國大陸，江啟臣則說，國際合作是好事，不需要過度的片面解讀，台灣也不能排除兩岸的合作，如果中國大陸也願意加入這些國際醫療的合作，台灣應展開雙手，這都是兩岸合作的契機。

江啟臣認為，醫療這件事不需要過度的政治，應把政治放兩邊，把人民的健康放在中間，這才是兩岸的未來，也是台灣與其他國家合作的未來性。

談到中國大陸外交部稱武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）病毒是美軍帶到武漢，江啟臣表示，在防疫的當下，還是不要說這些過度政治解讀的事，或是在此刻去譴責哪個國家的不對，這都不是好事，焦點與心力應放在如何保護人民的健康。（編輯：郭無患）1090316