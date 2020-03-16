政院：口罩實名制2.0 預購700萬片內本就不抽籤

（中央社記者顧荃台北16日電）部分媒體報導指行政院今天拍板口罩實名制2.0不用抽籤，對此負責協調實名制2.0的政院幕僚李懷仁受訪表示，若沒超過700萬片的預購數量，本來就不用抽籤，「沒有拍板這件事」。

李懷仁接受中央社記者訪問時表示，口罩實名制2.0備有700萬片口罩、約233萬人次的數量，供民眾採網路或手機預購，今天行政院舉行的口罩會議中，是討論到以目前預購的人數，有可能不會超過233萬人，因此有機會不用抽籤。

李懷仁指出，但是根據報稅的經驗，人數是呈現U型趨勢，也就是一開始跟最後階段的報稅人數最多，口罩實名制2.0可能最後兩天湧入很多預購量，也有可能超過預期提供人數。所以是否要抽籤，還是要看最後的預約量，「會中沒有拍板不抽籤」。

李懷仁說，政院當然希望能讓大家都買到口罩、不用抽籤，但是今天會中沒有決議，也沒有裁示。開放預購的第一天，中央流行疫情指揮中心就說過，預購數量低於233萬人不用抽籤，這個原則沒有改變過。

他說，如果預購超過233萬人，才會思考要不要抽籤；因為現在每天生產的口罩會有一些餘額庫存，若是庫存足以供應超出的預購人數，政院也會盡量設法讓大家不用抽籤，但是今天的會議沒有拍板不抽籤。

另外，原擬在19日簡訊通知中籤者抽籤結果並繳費，今天會中也討論若不用抽籤，將省略這項簡訊通知，直接在網站公布繳費資訊，供登記預購民眾查詢並繳費即可，也可節省簡訊費用100多萬元。實際作法將待最後預約結果而定。（編輯：蘇志宗）1090316