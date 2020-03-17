監察院指樂齡教育成效不彰 要求教育部改善

（中央社記者顧荃台北17日電）監察院今天表示，因應高齡化社會，樂齡教育自97年起推動至今超過10年，但成效不彰，缺乏整體規劃，監察院教育及文化委員會12日通過調查報告，促請行政院監督教育部研議改善。

監委江綺雯與包宗和今天召開記者會表示，教育部推動的樂齡教育缺乏國家長期政策完整架構，法制也未整合，相關政策定位及願景均不明確，難以因應人口快速變遷、邁向超高齡社會的變化，並缺乏整體績效評核及檢討機制，以及各項計畫或機構間仍較少整合與連繫，應儘速檢討。

江綺雯表示，整體終身教育經費近幾年分別僅編列新台幣1至2億餘元，占教育部整體經費不到1%，資源分配顯有不均；相較長照108年預算高達338億元，教育部應統合檢討、積極爭取經費，也應與衛福部等機關研議針對「社區關懷據點」等如何資源共享。

包宗和說，隨著超高齡社會來臨，政策需要教育部長遠規劃，但國家教育研究院自100年成立以來，研究重點偏重十二年國民基本教育，缺少高齡教育的研究，希望教育部充分發揮效能，因應高齡社會才不會手忙腳亂。

監察院調查報告指出，教育部於95年發表老人教育政策白皮書，97年實施高齡終身學習計畫，以教育部樂齡學習體系為主，相關措施包括樂齡中心、樂齡大學、高齡自主學習團體等，但欠缺階段性發展規劃及國家整體推動架構，至今高齡教育政策定位及體系仍不明確，缺乏整體績效評核、退場機制或永續經營計畫；且沒有政府跨部會統合機關，政出多門，各機關事權不一。行政院應儘速盤整檢討並積極督導機關整合辦理。

監察院說，教育部至今在全國各鄉鎮市區設立366所全國「樂齡學習中心」，委請台灣師範大學等4所大學承辦輔導業務，由中正大學擔任總輔導團，但各地方政府也相繼成立地方輔導團，導致外界批評各類型輔導團疊床架屋；樂齡大學計畫則校數未達標，且發展定位、學習者資格條件及評估機制等，需要教育部積極統籌檢討。

另外，監察院表示，依教育部108年「高齡教育高峰會議：迎向超高齡台灣，建構全樂齡社會」結論及106年「高齡教育中程發展計畫」中，都明文指示需建置大數據資料庫，但教育部沒有建立，更缺乏高齡者終身教育政策實施內涵分析。教育部應積極檢討改進，以落實重要高齡教育政策及計畫。（編輯：林興盟）1090317