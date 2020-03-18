中火生煤管制爭議 民眾黨批藍綠換位子就換腦袋

（中央社記者郭建伸、范正祥、陳俊華台北18日電）台電台中火力發電廠燃燒生煤發電爭議延燒，民眾黨團今天舉行記者會，批評藍綠兩黨換位子就換腦袋。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱說，指責的標準在哪裡；國民黨立法院黨團首席副書記長林奕華說，台中市政府是依地方自治行使職權，並沒有政治操作。

行政院13日宣告「台中市管制生煤自治條例」部分條文抵觸空污法、固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦，應屬無效。此舉引發國民黨批評，質疑行政院站在減煤與防治空污的對立面，而台中市府也擬聲請釋憲。

台灣民眾黨立法院黨團副總召張其祿今天偕蔡壁如及幹事長高虹安舉行記者會，各打藍綠50大板，呼籲藍綠兩黨共同正視台中空污問題。

張其祿指出，生煤條例最早是交通部長林佳龍擔任台中市長時制定，接任的台中市長盧秀燕接著用，但中央政府認為生煤自治條例抵觸空污法，指中央執政都想放寬固定污染源，但地方政府都想掐緊一點，藍綠對空污政策都沒定調，直言藍綠兩黨「換位子就換腦袋」。

張其祿說，台中市民很需要解決空污問題，而不是藍綠噴口水，希望藍綠兩黨釐清問題，還給台中人優質的生活環境。

高虹安指出，林佳龍在107年12月24日卸任台中市長前一天，還頒布「空氣污染防制計畫書」，但依據107年修正頒布的空污法，地方主管機關擬定的空污防制計畫，需報中央主管機關「核定」，而非修改前的「核備」。

蔡壁如表示，藍綠都在用環保議題進行政治鬥爭，坦言兩邊都鬥過火；她認為民進黨是全面執政下的傲慢，傲慢到不願意跟民眾好好溝通，直接用碾壓方式剝奪地方自治保護環境權限，既不民主也不進步。

蔡壁如指出，民眾黨團肯定台中市府堅持地方自治，但不放心國民黨的能源態度，但國民黨可能想藉由反空污行核能復辟之實，猜想國民黨可能想讓台中火力發電廠撤照，導致夏季用電緊迫亮橘燈。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱說，台灣民眾黨可以好好看一下，民進黨中央執政後對中火的管制、以燃氣代替燃煤的努力，再去比較國民黨執政時期，做持平的比較；民眾黨批評民進黨，是跟哪時期做比較、是跟國民黨執政時期比、還是跟民眾黨期待的基準比較？社會比較沒辦法評量這些指責的標準在哪。

鍾佳濱表示，民進黨執政以來在全國能源議題上，減煤、增氣、廢核，國民黨卻是擁核、擁煤、不增氣。能源政策要有全國性的架構思維，空污議題跟能源政策有一定關聯性，請民眾黨也提出能源政策，對台灣電力需求，打算用什麼方式滿足。

國民黨立法院黨團首席副書記長林奕華受訪表示，關於中火生煤管制爭議，台中市政府是依地方自治行使職權，並沒有政治操作。她反駁，民眾黨立法院黨團擔憂國民黨藉反空污行核能復辟之實，這種想法是「過慮了」。

林奕華指出，2018年公投時已證明全民期盼政府積極落實減煤、抑制空污的政策。她質疑，在中火生煤管制爭議這件事情上，反而是凸顯中央違反民意，不願意面對人民已透過公投表達的訴求。（編輯：蘇龍麒）1090318