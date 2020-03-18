國民黨新人事就位 將海選數位行銷科技長拚網戰

（中央社記者余祥台北18日電）國民黨主席江啟臣今天宣布，數位行銷科技長將公開徵才，以海選方式徵求最適合的人選，希望從中找到了解網路生態、認同國民黨精神的人選，提升網路時代國民黨的行銷力與戰鬥力。

江啟臣昨天已發布第一波黨務一級主管人事命令，包括秘書長、5位副秘書長、組發會主委、文傳會主委和行管會主委，新任黨務主管今天也一起出席國民黨中常會。

江啟臣在會中表示，其餘人事安排，他也將繼續徵詢，在最短的時間內補齊，讓改革隊伍更加全面。

江啟臣指出，在競選黨主席期間他承諾將在主席辦公室內設置「數位行銷科技長」，接下來他將採取公開徵才，以海選的方式，向社會公開徵求最適合的人選。

他表示，黨務改革千頭萬緒，但是改革不是一個人能完成的工作，是大家一起背負的承擔與使命。整隊出發，更是改革的第一要務，「改革是分工作，不是分位子」。

他說，經過一個多星期的徵詢與請益，他已經在昨天簽署人事派令，確定了第一階段的改革夥伴。他要向所有中常委以及黨務主管介紹夥伴。他相信在這個艱困的時刻願意承擔黨職的夥伴，都是願意捲起袖子，拉起褲管，不怕艱難打拚的勇將。

江啟臣說，在兼顧世代共融，南北並進、中央地方互助、專長功能互補的4個原則下，他邀請過去曾擔任三重市長、新北市黨部主任委員、新北市政府民政局長的李乾龍擔任秘書長；過去曾擔任立法院黨團書記長的李彥秀擔任專任副秘書長。

另外他也邀請，曾擔任婦女部主任、前立委柯志恩、台南市黨部主任委員謝龍介、前立委顏寬恒，還有熟悉兩岸、國際事務，對外關係協會秘書長、政大外交系副教授黃奎博共同擔任義務副秘書長。

他邀請曾經擔任國民黨副秘書長的葉壽山接任組發會主委，並拜託文傳會主委王育敏、行管會主委邱大展留任。改革國民黨，是他們共同的志業，盼大家一起勇敢改變。（編輯：林興盟）1090318