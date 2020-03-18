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首頁 / 政治

遭指留言霸凌記者 政院幕僚：是感謝疾管署

最新更新：2020/03/18 16:47

（中央社記者顧荃台北18日電）網路媒體報導指行政院副院長陳其邁辦公室主任李懷仁，在中央流行疫情指揮中心記者會直播中留言「帶風向、霸凌記者」。李懷仁今天表示，觀看記者會是公務的一部分，他的留言是對疾管署小編的辛苦表示感謝。

中國時報記者今天在疾管署新聞Line群組內呼籲疾管署小編看到網民對媒體的不理性留言，應該隨時制止，導正視聽，但被截圖流出；李懷仁稍後則在疫情中心記者會Youtube直播時留言說，「CDC（疾管署）辛苦了，被中時記者要求要一直貼文呼籲大家不要攻擊記者。」

網路媒體呷新聞報導指，李懷仁上班期間在疾管署直播留言帶風向、霸凌記者。

對此，李懷仁表示，在上班時間觀看疫情中心的直播記者會，是掌握第一時間狀況，也是公務一部分。

李懷仁說，他留言的對象是對疾管署，因為疾管署小編被中時記者要求，需要多次在聊天室內貼文呼籲不要批評記者，因此增加工作量，他是對疾管署小編的辛苦表示感謝。

他表示，貼文裡面沒有任何不是事實的部分。如果有不是事實的部分，請質疑的人指出來，他願意虛心檢討道歉。（編輯：謝佳珍）1090318

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