民進黨5月黨職改選 卓榮泰：目前如期籌辦

（中央社記者葉素萍台北18日電）武漢肺炎疫情延燒，可能影響民進黨5月黨代表、黨部主委等黨職改選。民進黨主席卓榮泰今天說，目前如期籌備5月24日黨職改選，下週發布選舉公告，會保留5月初決定日期的最後期限。

卓榮泰今天出席民進黨中執會，會前受訪時做出上述表示。

卓榮泰在中執會提到，今天3月18日對民進黨及台灣來說，都有特殊的意義。去年的今天，是民進黨啟動總統初選的第一天，也讓民進黨經過了競爭、整合和團結，達到最後守護台灣、勝選的目標，再往前推到6年前，也是318太陽花運動的6週年。當年公民社會的團結，讓台灣免於國共聯手創造的服貿威脅。

卓榮泰指出，台灣現在面臨武漢肺炎的嚴峻挑戰，「不禁讓我們思考，如果當年可能影響台灣經濟自主，加深台灣對中國經濟傾斜依賴的服貿協議，若不是被台灣人民和青年學子們擋下，那今日的台灣，又是何種光景？」

另外，美中媒體戰再度升溫。中國外交部宣布，將驅逐紐約時報、華盛頓郵報及華爾街日報年底證件到期的美籍記者。

民進黨發言人顏若芳在中執會後記者會受訪指出，中國驅逐美國記者的報復行為，使得中國原本已不存在的新聞自由更形雪上加霜，不但對於全世界的疫情控制沒有幫助，更影響閱聽大眾知的權利，對此民進黨表示遺憾。

對於國民黨主席江啟臣昨天表示，自己在台灣出生長大，他是台灣人，從文化、歷史來看，他也是中國人。

顏若芳說，此時此刻應該是朝野努力共同防疫，要有相同體認，應該要呼籲自己的黨公職此刻非必要不要出國，在野黨主席在這時候做出如此的宣示，實在不知道國人及全世界其他國家會怎麼看。（編輯：楊玫寧）1090318