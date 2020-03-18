台美防疫聯合聲明 學者：凸顯雙方戰略同盟關係

（中央社記者陳韻聿台北18日電）武漢肺炎疫情全球延燒，台美今天發表防疫合作聯合聲明，學者認為，此舉凸顯雙邊戰略同盟關係，進一步制約中國在印太地區的擴張，美方也藉此表態台美關係不受中美關係影響或制約。

遠景基金會執行長賴怡忠受訪時說，台美關係近年持續升溫，例如去年3月，外交部長吳釗燮首度與美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）在外交部舉行共同記者會，宣布台美成立「印太民主治理諮商機制」，是AIT處長首度與台方外交部長舉行共同記者會。

台美今天首度發布防疫聲明，也是由外交部長吳釗燮與美國在台協會處長（AIT）酈英傑共同署名。賴怡忠認為，台美關係可以用「友達以上、建交未滿」形容，今天的台美防疫合作聯合聲明在形式上透露重大意義，包括聯合聲明一般由「國與國」簽署，這意味美方藉此傳達對台灣主權的肯認。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）已發展為國際重大疫情，台美此時高規格發布防疫合作聯合聲明，足以凸顯雙邊戰略同盟關係，並進一步制約中國在印太地區的擴張，美方也藉此表態台美關係不受中美關係影響或制約。

國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲指出，美國近年來透過「台灣旅行法」、「國防授權法」、「台北法案」，以及全球合作暨訓練架構（GCTF）等鞏固與台灣的戰略夥伴關係，防疫合作聯合聲明則不僅擴大台美原先偏單一疾病或項目的醫療技術合作，也進一步深化台美整體安全合作。

蘇紫雲指出，依據「維也納條約法公約」精神，聯合聲明屬於條約的一種，意指兩個或以上的主權國家或國際法主體，就共同意思表示發表聲明，同時生效之。

蘇紫雲說，防疫和醫療屬於非傳統安全合作，敏感度相對低，但正當性很高，台美選擇在武漢肺炎全球蔓延之際發布相關聯合聲明，可謂展現高度政治藝術，也為台灣爭取更多包括拓展國際空間的籌碼。

他指出，台美這次醫療合作項目為較高階的疫苗、藥物和快篩檢驗，有助相關產業技術提升，長遠來看也可讓台灣進一步打入美方的國防產業，原因包括醫學與「化生放核」（CBRN）軍事防護科技與生護安全技術發展息息相關。

蘇紫雲說，除了聲明中提到的項目，醫療電子產業也是台美未來有極大合作潛力的尖端項目，包括以晶片檢驗病毒的技術，未來量產端或許可在台灣發展。

台美防疫合作聯合聲明指出，為共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒，台美雙方將進一步強化諮商與合作機制，並在此夥伴關係下，分享最佳作法，合作進行相關抗疫措施，項目包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者的相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議、防疫醫療用品及設備的合作與交流。聲明由吳釗燮與酈英傑共同署名。（編輯：林淑媛）1090318