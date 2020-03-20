水利會改制將上路 陳吉仲：百分百保障人事福利

（中央社記者郭建伸台北20日電）農田水利會改制公務機關將於今年10月上路。農委會主委陳吉仲今天表示，水利會改公務機關後，百分之百保障現有人事福利，資產用於農田水利，預算並增加到70億元有史以來最多。

立法院會今天進行施政總質詢，國民黨立委林文瑞曾任全國水利會聯合總會長、雲林農田水利會長，他今天質詢時指出，世界各國都有灌溉協會或是歷史悠久的民間水利組織，但是2018年民進黨以立法院多數，不顧民怨通過農田水利會組織通則修法，全台17個農田水利會今年10月改制，但水利會改制可能是問題的開始。

林文瑞指出，原先水利會服務的農田全台約有31萬公頃，不受水利會服務的有37萬公頃；第6次全國農業會議總結論達成擴大灌溉服務達68萬公頃，但行政院指出，農業用水應從占比7成降至6成，約要減少15億度用水。

林文瑞說，減少15億度等同農業用水將只剩下90億度用水，詢問農委會為來要如何提升灌溉效率。

行政院長蘇貞昌表示，他曾擔任過農業縣市的縣長，了解並尊重水利會的工作與貢獻；政府修改農田水利會組織通則，並不是要對水利會不利，反而水利會的會員、工作人員的工作權、退休金、升遷都不受影響；水利會資產則成立基金，政府則編預算補助。

蘇貞昌說，林文瑞是全台水利會的頭人（台語：意指領袖），盼有機會能夠幫忙說明；他並表示，深諳水資源重要，一定替農民顧好農業用水，如果行政院有對農田水利照顧不夠，也請林文瑞多指教。

陳吉仲表示，農田水利會原本年度預算約新台幣60億元，今年提升到70億元，是政府編列水利會預算有史以來最多；水利會變公務機關後，百分之百保障現有人事福利，資產完全用於農田水利，未來農田水利會將逐步拓展其餘37萬公頃土地。

立法院2018年三讀修正農田水利會組織通則，將農田水利會改制為公務機關，並停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派，並準用公務人員行政中立法，第4屆農田水利會會長及會務委員任期均至109年9月30日。（編輯：林興盟）1090320