慈濟贈6000口罩助防疫 徐國勇：感謝民間支援

（中央社記者王承中台北20日電）慈濟慈善事業基金會捐贈6000個口罩給各機場、港口移民官。內政部長徐國勇今天表示，謝謝民間單位、宗教團體的支援，與政府攜手防疫，協助防疫第一線同仁守護台灣，也提供安定社會人心的溫暖力量。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心18日宣布，自19日零時起，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他特別許可外，一律限制非本國籍人士入境。

徐國勇今天在臉書粉絲團發文指出，慈濟慈善事業基金會昨天捐贈6000個口罩給各機場、港口移民官使用，而在之前，慈濟曾捐贈口罩給移民署服務站等單位，感謝慈濟的慷慨捐贈。

他表示，謝謝慈濟，以及許多宗教團體、民間單位與政府攜手防疫，協助防疫第一線同仁守護台灣，也提供安定社會人心的溫暖力量。「大家攜手對抗疫情，一定能挺過考驗。」

徐國勇說，移民署的國境大隊是重要的國境守門員，也是國內防疫最前線，在對抗武漢肺炎的防疫工作中，國境大隊需協助確認旅客從哪裡來、查核出入中陸港澳旅遊史、有無居留證等，也時常配合疾管署針對特殊狀況旅客，如有發燒、咳嗽嚴重、清查疫區旅遊紀錄。

他表示，除展現證照查驗專業能力外，國境大隊承擔武漢肺炎高傳染性的風險；而除了國境大隊之外，各地的移民署服務站也接觸許多外來人口，同樣須承擔遭傳染的風險。（編輯：郭萍英）1090320