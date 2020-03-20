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首頁 / 政治

藍委建議每人發1萬紓困 蘇貞昌：不做這種事

最新更新：2020/03/20 18:02

（中央社記者范正祥台北20日電）對於有立法委員建議政府發給每位國民新台幣一萬元紓困，行政院長蘇貞昌今天表示，馬政府時代為了振興經濟，曾發給每人3600元消費券，未排除富人，代價是舉債800億元，而且效果有限。他說，現任政府希望在這方面做得比以前更好。

立法院會今天進行立委對行政院長施政方針及施政報告質詢。中國國民黨籍立委羅明才質詢時問到，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成百業蕭條、人民痛苦，希望政府能夠「開倉賑災」。他說，放眼世界因應疫情，「美國一出手，每人就是給1000美元（約合新台幣3萬元）」。

羅明才說，可不可以大方一點，「本席正式要求，可不可以給真正需要的民眾一個人起碼給一萬元？一個人就發一萬元好不好？」

蘇貞昌答覆，上次馬政府的時代是舉債800多億元，「然後每個人發3600元，包括（台塑創辦人）王永慶也3600，他的弟弟也3600，效果有限」。

羅明才說，大家領得很開心。蘇貞昌說，政府不做這種事，從一開始總統蔡英文就領導國安團隊開國安會議，「我們用盡各種方法，要讓各行各業、受困的人雨露均霑，而且我們想盡辦法用誘導性的消費，讓它產生效果更大，我們希望做的比以前好」。

羅明才再問，「沒有一萬，那起碼一個人發8000吧。」蘇貞昌答覆，這不是數目的問題，而是態度的問題。

為了因應金球金融海嘯造成的消費緊縮，前任馬英九政府於2009年發給全國人民每人3600元的消費專用券，鼓勵民眾多消費，以刺激經濟。當年12月13日，行政院經濟建設委員會評估消費券對於國內生產毛 額（GDP）的貢獻約0.28%至0.43%，有6成至7成的花費是用來購買原本就打算購入的商品，對於刺激商業活動的成果低於原本預期的0.66%。（編輯：林興盟）1090320

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