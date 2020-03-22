國民黨23日研討會 邀執政縣市討論防疫國土計畫

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨智庫23日將邀請國民黨執政的15縣市，進行「共渡疫情，國土安居」研討會，國民黨文傳會主委王育敏今天說，主要針對紓困條例、預算，與各縣市政府代表討論。

國民黨智庫國家政策研究基金會23日將舉辦「共渡疫情，國土安居」研討會，將邀請國民黨執政的15縣市共同參與，但有媒體報導，不少縣市首長以防疫為由，派出副市長或代理人參加。

王育敏今天上午在接受媒體訪問時表示，明天的研討會主要就是針對防疫紓困條例及紓困預算，跟縣市政府代表討論有無執行上不足之處；此外，關於國土計畫法修法，因為涉及各縣市，也需要聽取意見。

但由於現在武漢肺炎疫情當前，此時邀集各縣市政府代表開會，時間點是否不恰當，王育敏說，對國民黨來講，想建構是一個平台，讓地方執政縣市，可彙整意見的機會與管道，現在當然是防疫當前，但明天有個重要的議題，就是與防疫有關，像是紓困條例的執行問題，以及相關縣市基層產業的心聲，這是防疫相關的議題，需要聽取大家的意見與聲音。

由於明天的研討會，有邀請國民黨執政縣市的首長參加，外界解讀，這考驗著新上任的國民黨主席江啟臣號召的能力，但王育敏下午向中央社記者表示，江啟臣20日已見過新北市長侯友宜，同時也拜會了台北與新北的議會黨團，今天也會去雲林拜會縣長張麗善，江啟臣與藍營縣市首長的關係，是有另一條路線在進行。

王育敏指出，目前拜會的過程都很順利，將縣市首長沒有出席明天研討會，解讀成江啟臣在領導威信上的問題，這是不符合事實的；研討會邀請的對象本來就是縣市首長或是代表，大家也知道各縣市市政繁忙，縣市長不見得會出席，而研討會將討論紓困條例與國土計畫法，因此各縣市熟知這領域的代表出席，能有更多的探討，這也很好。（編輯：蘇志宗）1090322