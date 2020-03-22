更多編輯台推薦新聞：
統一發票5張千萬獎待領 1幸運兒花35元中大獎
生活

統一發票5張千萬獎待領 1幸運兒花35元中大獎

武漢肺炎不能自費採檢有原因 條件一次看懂
生活

武漢肺炎不能自費採檢有原因 條件一次看懂

一週大事／全球武漢肺炎近25萬確診破萬死、台美發防疫聯合聲明...
一週大事

一週大事／全球武漢肺炎近25萬確診破萬死、台美發防疫聯合聲明...

專題／口罩國家隊提前交機 成員不喊累設群組搏感情
產經

專題／口罩國家隊提前交機 成員不喊累設群組搏感情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
不畏武漢肺炎疫情 東京賞櫻景點遊人如織
首頁 / 政治

國民黨23日研討會 邀執政縣市討論防疫國土計畫

最新更新：2020/03/22 13:34

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨智庫23日將邀請國民黨執政的15縣市，進行「共渡疫情，國土安居」研討會，國民黨文傳會主委王育敏今天說，主要針對紓困條例、預算，與各縣市政府代表討論。

國民黨智庫國家政策研究基金會23日將舉辦「共渡疫情，國土安居」研討會，將邀請國民黨執政的15縣市共同參與，但有媒體報導，不少縣市首長以防疫為由，派出副市長或代理人參加。

王育敏今天上午在接受媒體訪問時表示，明天的研討會主要就是針對防疫紓困條例及紓困預算，跟縣市政府代表討論有無執行上不足之處；此外，關於國土計畫法修法，因為涉及各縣市，也需要聽取意見。

但由於現在武漢肺炎疫情當前，此時邀集各縣市政府代表開會，時間點是否不恰當，王育敏說，對國民黨來講，想建構是一個平台，讓地方執政縣市，可彙整意見的機會與管道，現在當然是防疫當前，但明天有個重要的議題，就是與防疫有關，像是紓困條例的執行問題，以及相關縣市基層產業的心聲，這是防疫相關的議題，需要聽取大家的意見與聲音。

由於明天的研討會，有邀請國民黨執政縣市的首長參加，外界解讀，這考驗著新上任的國民黨主席江啟臣號召的能力，但王育敏下午向中央社記者表示，江啟臣20日已見過新北市長侯友宜，同時也拜會了台北與新北的議會黨團，今天也會去雲林拜會縣長張麗善，江啟臣與藍營縣市首長的關係，是有另一條路線在進行。

王育敏指出，目前拜會的過程都很順利，將縣市首長沒有出席明天研討會，解讀成江啟臣在領導威信上的問題，這是不符合事實的；研討會邀請的對象本來就是縣市首長或是代表，大家也知道各縣市市政繁忙，縣市長不見得會出席，而研討會將討論紓困條例與國土計畫法，因此各縣市熟知這領域的代表出席，能有更多的探討，這也很好。（編輯：蘇志宗）1090322

延伸閱讀
不再公文溝通 藍中央與黨團用社群平台快速決策江啟臣：無煤減碳是時代任務 國民黨不怯戰江啟臣：國民黨比較需要街頭 而不是辦公室

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報