更多編輯台推薦新聞：
西班牙流感命名錯誤 病毒可能源自中國
國際

西班牙流感命名錯誤 病毒可能源自中國

統一發票5張千萬獎待領 1幸運兒花35元中大獎
生活

統一發票5張千萬獎待領 1幸運兒花35元中大獎

武漢肺炎不能自費採檢有原因 條件一次看懂
生活

武漢肺炎不能自費採檢有原因 條件一次看懂

一週大事／全球武漢肺炎近25萬確診破萬死、台美發防疫聯合聲明...
一週大事

一週大事／全球武漢肺炎近25萬確診破萬死、台美發防疫聯合聲明...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中研院4人武漢肺炎群聚 老師赴美染疫返台傳給3學生
首頁 / 政治

民眾盼口罩寄出國 政院：國內防疫是當務之急

最新更新：2020/03/22 17:11

（中央社記者王承中台北22日電）武漢肺炎疫情在歐美延燒，民眾盼政府開放寄送口罩給海外親人。行政院發言人Kolas今天表示，不會不處理，但目前當務之急是先增加口罩產量並優先分配給國內有需要的人，防堵國內疫情擴散，還是主要考量。

歐美武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緊繃，有立委20日在總質詢時指出，很多海外留學生買不到口罩，目前家長也無法寄送口罩給海外的孩子，政府是否有辦法解決。行政院長蘇貞昌則回應，目前還沒辦法，但有在計畫，未來可讓民眾在一定數量和期間內，寄口罩給海外的親人。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天告訴中央社記者，目前的當務之急還是先增加口罩的產量，並先分配給國內有需要的人。尤其目前面對第二波防疫階段，有大量從歐美回國的民眾，國內口罩跟酒精的需求恐會再增加，如何防堵國內疫情擴散，還是主要考量。

不過，Kolas也表示，面對海外民眾的需求，行政院也都一直有在關注，但目前還是將重點擺在國內口罩是否夠用，如果國內防疫不力，恐怕也非多數民眾所樂見，先看看產能是否可以加速提升，口罩寄出國一事不會不處理。

經濟部官員透露，本週口罩日均產能已超過1100萬片，甚至單日產能一度衝上1200萬片。預計4月上旬可達日均產能1300萬片的水準。

另外，由於中研院出現確診案例，各界也關注政府機關是否將開始啟動異地辦公。Kolas指出，有關異地辦公的相關規劃，行政院都已經準備妥當，也會適時徵詢指揮中心，就看疫情發展的狀況，疫情指揮中心的建議，或是院內發生有同仁確診的狀況，這都是關鍵的考量。

行政院因應疫情若升溫，已規劃異地辦公，規劃各單位分兩部分，2/3人力原地辦公，1/3人力轉移其他地點辦公，避免發生1人確診，整個部門停擺的狀況。（編輯：楊凱翔）1090322

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報