民眾盼口罩寄出國 政院：國內防疫是當務之急

（中央社記者王承中台北22日電）武漢肺炎疫情在歐美延燒，民眾盼政府開放寄送口罩給海外親人。行政院發言人Kolas今天表示，不會不處理，但目前當務之急是先增加口罩產量並優先分配給國內有需要的人，防堵國內疫情擴散，還是主要考量。

歐美武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緊繃，有立委20日在總質詢時指出，很多海外留學生買不到口罩，目前家長也無法寄送口罩給海外的孩子，政府是否有辦法解決。行政院長蘇貞昌則回應，目前還沒辦法，但有在計畫，未來可讓民眾在一定數量和期間內，寄口罩給海外的親人。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天告訴中央社記者，目前的當務之急還是先增加口罩的產量，並先分配給國內有需要的人。尤其目前面對第二波防疫階段，有大量從歐美回國的民眾，國內口罩跟酒精的需求恐會再增加，如何防堵國內疫情擴散，還是主要考量。

不過，Kolas也表示，面對海外民眾的需求，行政院也都一直有在關注，但目前還是將重點擺在國內口罩是否夠用，如果國內防疫不力，恐怕也非多數民眾所樂見，先看看產能是否可以加速提升，口罩寄出國一事不會不處理。

經濟部官員透露，本週口罩日均產能已超過1100萬片，甚至單日產能一度衝上1200萬片。預計4月上旬可達日均產能1300萬片的水準。

另外，由於中研院出現確診案例，各界也關注政府機關是否將開始啟動異地辦公。Kolas指出，有關異地辦公的相關規劃，行政院都已經準備妥當，也會適時徵詢指揮中心，就看疫情發展的狀況，疫情指揮中心的建議，或是院內發生有同仁確診的狀況，這都是關鍵的考量。

行政院因應疫情若升溫，已規劃異地辦公，規劃各單位分兩部分，2/3人力原地辦公，1/3人力轉移其他地點辦公，避免發生1人確診，整個部門停擺的狀況。（編輯：楊凱翔）1090322