視察民主議政園區 游錫堃：找出亮點活化

立法院長游錫堃（左）26日在副院長蔡其昌（右）陪同下，前往位於台中市霧峰區的立法院民主議政園區（原台灣省議會）視察，找到昔日擔任省議員的席位。中央社記者郝雪卿攝 109年3月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）立法院長游錫堃今天到台中市視察立法院民主議政園區時指出，這裡是過去的台灣省議會，在民主發展過程留下很多紀錄，希望議政博物館能找出這些亮點，更努力去凸顯成為特色。

游錫堃今天由立法院副院長蔡其昌、秘書長林志嘉等陪同下，前往位於台中市霧峰區的立法院民主議政園區（原台灣省議會）視察，聽取園區及議政博物館等活化、防疫措施簡報。

游錫堃曾經擔任2屆省議員，他今天一進入議事大樓，找到過去2屆省議員的席位，一坐下來就提到過去的往事，其中第8屆省議員任內，他當時還與也擔任省議員的行政院長蘇貞昌比鄰而坐。

由於民主議政園區正在轉型活化，游錫堃聽取簡報後表示，台灣省議會在台灣民主發展過程扮演重要角色，在這裡留下很多紀錄，他對前立法院長王金平、蘇嘉全奠定的基礎表達敬佩，未來還是會依循之前的政策往前走。

游錫堃指出，他唯一期待的是，台灣民主發展史在華人地區很重要，而且台灣是華人地區第一個民主國家，是否議政博物館可以找出亮點，做為議政博物館的特色，更努力去凸顯在華人民主燈塔這部分的重要性。

記者詢問，對於美國在台協會（AIT）主席莫健日前到訪及台海情勢的看法。對此，游錫堃表示，很感謝莫健任內促進台美關係，美國對台美邦誼增進出很多力，對台灣有很多新的政策，這些對台美關係增進幫助很大。而台灣位居印太戰區樞紐，面對中共威脅，一定要自立自強，強化國防。

記者進一步提問，有立委提案立法院遷建中部。游錫堃回答，只要有立委提案，立院都很重視，會很慎重處理，但立院遷建，牽涉整個國家及立院整體政策，立院各黨派都有，有關提案一定要透過朝野協商，遷建也要大家同意，尊重各黨團意見。（編輯：戴光育）1090326