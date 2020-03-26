國軍擬購皮卡車改裝喊話車 發聲距離長達3公里

（中央社記者游凱翔台北26日電）現役國軍心戰喊話車由悍馬車改造，但使用已久，國防部今年擬購2輛新式喊話車，除喊話距離能由1.5公里增至3公里外，也具備音效後製，將以熱門的「皮卡車（Pickup Truck）」改裝。

目前現役的國軍心戰喊話車由M998、M1045悍馬車實施研改，目前共有6輛，從民國98年接受迄今已逾使用年限、裝備老舊無料件可供更換，還有音距效能衰退、僅約1500公尺，因此軍方今天指出，擬購置新式野戰喊話作業車，6輛喊話車（109年2輛、110年4輛）。

針對新式野戰喊話車的特點，軍方指出，新車將搭配全方位自動雲台（具備360度全域功能），可將揚聲器以模組化、自動化方式操作，迅速完成部署；另外，有效喊話距離從1500公尺增加至3000公尺，車輛採低視度迷彩塗裝，強化隱蔽性。

除此之外，除了音距大幅增加外，新式喊話車可建構「音效後製設備」，冒充各類音訊，以大量裝甲部隊機動、機槍、砲聲等聲源發送，藉此混淆敵軍情報判斷；以及具有測量風向、濕度、溫度、風速等功能，並具太陽能蓄電板可供長時間使用。

軍方表示，未來新式喊話車將購置民用吉普、皮卡車進行改裝，優點在於相較軍購，料件更容易取得、價格也相對低廉，若在戰爭時受損可隨時徵用民間修護廠，且皮卡車、吉普車為越野使用，能在多元的戰場環境中執行任務。

軍方指出，目前市面上福斯、福特、豐田、賓士等車款均符合需求，每輛平均售價約新台幣186萬元，加上3年維修保養65萬元、改裝50萬元、迷彩塗裝25萬元，共約326萬元。（編輯：蘇志宗）1090326