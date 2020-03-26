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外交替代役甄選 今年新增金融等6項專長

最新更新：2020/03/26 16:42

（中央社記者陳韻聿台北26日電）國際合作發展基金會「外交替代役」甄選4月1日起跑，將招募95名役男赴友邦及其他有合作案進行的國家服役。國合會今天說，今年招募項目新增地理、金融、醫學影像等6項專長。

外交替代役執行單位財團法人國際合作發展基金會透過新聞稿指出，今年度替代役甄選4月1日至24日開放申請，招募項目除了歷年既有的農技、醫療、語言及資訊類外，今年首度新增地理、金融、醫學影像、行銷企劃、影片創作及圖文設計等6項專長，總計將招募95名役男赴海外服役。

國合會指出，依據台灣現行兵役制度，義務役僅有4個月役期，外交替代役則是10個月，儘管期間較長，但可受駐外人員指導，累積實務經驗，提升專業技能及競爭力，並拓展視野。

國合會表示，今年役男招募專長包括農園藝、水產養殖、畜牧獸醫、醫學護理、公共衛生、資訊、營養、農業經濟及推廣、工業設計、西語、法語、食品加工、環境工程、昆蟲、森林、林產加工、水利工程、地理、金融、醫學影像、行銷企劃、影片創作、圖文設計等。

國合會受訪時進一步說明，服役國家總計16個，包括尼加拉瓜、貝里斯、聖文森及格瑞納丁、帛琉、史瓦帝尼等友邦，以及斐濟、厄瓜多等與台灣無正式邦交關係的國家。（編輯：蘇志宗）1090326

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