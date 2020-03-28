吳斯懷風波 國民黨定調先輔導觀察後黨紀處分

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨不分區立委吳斯懷發言惹議，國民黨主席江啟臣連日說重話直指吳斯懷；國民黨內定調，先輔導、觀察一段時間，但若後續仍繼續有損害黨聲譽的發言，就由中央考紀會主動審議，祭出黨紀處分。

吳斯懷上任後一言一行備受關注，他日前在書面質詢中表示，中共發動戰爭我們真的準備好了嗎，挨批是污辱台灣；近日又在書面質詢中指，共機繞台法理上不算挑釁，再度引發爭議。

國民黨日前火速切割，表示將訂定立委考評機制，希望不分區立委謹言慎行；國民黨主席江啟臣昨天更直言，吳斯懷負面網路聲量高恐帶歪黨，若吳斯懷不接受輔導，只能用黨紀處分。

黨內幹部表示，訂定立委考評機制只是定出一個準則，未來大家一體適用，但現在改革委員會還尚未成立，還有後續的作業時間，考評機制對於處理吳斯懷的問題緩不濟急。

因此，黨內幹部說，會先以輔導吳斯懷為方向去努力，江啟臣日前也承諾將與吳斯懷談一談，提供必要協助；但他們也點出難題，若吳斯懷無法自行了解問題出在哪，並且調整、修正，立委沒有誰比誰大，根本不可能幫忙過濾、檢查吳斯懷質詢內容，或限縮發言權。

但若吳斯懷日後仍繼續做出對黨不利的發言，黨內幹部也說，不用等到考評機制出來，就直接由考紀會開會討論，祭出黨紀處分。

該人士舉例，過去因發言損害黨的聲譽而被黨紀處分的案例，包括開除一再在政論節目攻擊總統候選人韓國瑜的前黨員李正皓等，以及因為武漢包機事件不當發言，遭停權處分的中央委員徐正文等。

不過，熟悉考紀的黨內人士提醒，吳斯懷的發言仍在可受公評的範圍內，違反黨紀要看是否有違反黨的決議或損害黨的聲譽，這兩點都應該要小心認定，否則恐會有無限上綱之嫌。

江啟臣領導的黨中央在吳斯懷問題上的立場，引發不分區立委不滿，有不分區立委痛批，黨主席應該有高度海納百川，而不是隨民進黨起舞，打自家人給外人看；在吳斯懷的問題上，江啟臣顯然重視媒體效應，勝過真心解決問題，不斷對外放話將祭出黨紀、考評制度等，至今卻找不到時間跟吳斯懷私下懇談。

另一名不分區立委也力挺吳斯懷，他認為，吳斯懷畢竟是新科立委，應該至少給一個會期的適應期，再來評價吳斯懷表現，才不失公允。（編輯：紀淑芳）1090328