秘魯台灣包機搭載日人 泉裕泰：是友情洋溢合作

（中央社記者游凱翔台北29日電）在外交部協助下，滯留秘魯的55名國人今天已飛抵邁阿密，同時協助搭載日本籍民眾，日台交流協會對此表示由衷感謝；外交部官員透露，因秘魯封城，期間一度在軍用機場降落接送。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰上午在臉書粉絲團上貼文表示，部分日本旅客搭乘駐秘魯台北經濟文化辦事處安排的包機，能夠平安出境秘魯，對於這次台灣友情洋溢的合作，他在此表示由衷的感謝。

外交部發言人歐江安上午表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響仍滯留在秘魯的55名台灣旅客，在台灣駐秘魯代表處協助下，已於台北時間29日凌晨4時，順利自費搭乘南美航空（LATAM）商業包機離開秘魯、飛往美國邁阿密，在台北時間上午10時抵達。

歐江安表示，這架包機先在庫斯科市（Cusco）接載38名台灣乘客，中途停留秘魯首都利馬（Lima）接載其他17名國人後，再飛往美國邁阿密；包機同時搭載日本等國共84名同樣滯留秘魯外籍旅客，全班機旅客共139人。

據日本駐當地大使館等單位表示，其中有約30名日本觀光客，當地時間28日已搭上台灣為接回台灣觀光客派遣的包機順利離境。

外交部官員接受中央社訪問時，也分享此次包機的過程。他表示，此次共有77名國人滯留秘魯，其中22人因為可能有親人、親友在秘魯，因此共55名國人搭乘包機，但駐處後續仍會持續追蹤，若國人有任何搭機等需求，除了駐處協助之外，若日本等國家未來有包機，也會請這些友好國家協助台灣國人。

他表示，這55名國人一共分散在秘魯等三個地方，因此確定要包機時，由於秘魯已封城、車輛已無法移動，首要任務就是讓分散各處的國人儘可能的集中在兩個地點方便接駁，因此駐處與地方政府、南美航空公司、旅行社進行協商，首批38名國人在庫斯科市（Cusco）起飛後，再降落秘魯首都利馬（Lima）接送另外17名國人。

官員也透露，因為當地的國際機場已經封閉，因此在利馬接送時，飛機是降落在軍用機場，且這段包機的過程「前半段是國內線、後半段是國外線」，不敢說駐處同仁不眠不休，但外交部已全力張羅包機事宜，讓滯留當地的國人可以在這麼快的起飛，讓所有同仁很有成就感。

官員也認為，這次的包機也協助日本等4個國家的國民撤離秘魯，在疫情嚴峻的時刻發揮人道精神，不僅得到這些友好國家的肯定，未來若國人有需要協助，也能透過這些國家給與協助幫忙。他也強調，這些台灣國人已在上午抵達邁阿密，他們許多人身上也穿著擁有台灣國旗的服飾，「當他看見這些民眾平安的照片時，一切辛苦都是值得的。」（編輯：黃國倫）1090329