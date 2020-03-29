時力民調：8成民眾支持陳時中續任指揮官

（中央社記者顧荃台北29日電）時代力量今天公布針對武漢肺炎防疫的民調結果，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌皆獲得約75%的支持度，更有79.9%民眾支持衛福部長陳時中續任指揮官；另外有4成民眾盼減稅協助紓困。

時代力量上午在中央黨部召開記者會，針對政府、國會滿意度，以及武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）相關議題公布民調，由時力黨主席徐永明、智庫執行長李兆立、屏東基督教醫院主任醫師詹智鈞及趨勢民調總經理吳世昌，共同說明調查結果。

李兆立說明民調結果，在行政部門表現上，蔡總統與蘇貞昌分別獲得75.7%、74.9%的支持度；擔任中央流行疫情指揮中心總指揮官的陳時中，更有79.9%民眾支持續任，凸顯民眾肯定目前政府施政及武漢肺炎防疫措施。

趨勢民調總經理吳世昌表示，他做民調20幾年，很少看到政治人物滿意度高達75%，可見施政有獲得民眾肯定，他認為以蘇貞昌行政團隊聲望，520後續任閣揆應該不成問題；不過水能載舟亦能覆舟，政府需要戒慎恐懼，如果防疫出現破口，聲望可能會快速往下滑。

吳世昌也說，近來民眾黨提議要更換陳時中，但民調對陳時中表現相當肯定，這時要求撤換相當不智。

在國會表現方面，民調顯示，民進黨最獲民眾肯定，在「監督行政部門」和「堅持公平正義」的面向上，時力分別以20.1%、19.6%位居第二，是最獲肯定的在野黨。

徐永明表示，經交叉分析發現，在監督行政方面，時力國會黨團在20至29歲的年齡層得到32%支持，教育程度大學以上得到30.5%的肯定，都是所有政黨最高。他身為黨主席，對時力立院黨團的表現給予肯定。

在武漢肺炎疫情方面，有74.1%的民眾認為對台灣經濟影響非常大；紓困措施方面，41.1%的民眾認為減稅幫助較大，高於現金補助的38.2%，可作為政府擬定紓困政策的參考。

另外，因台灣在這波國際防疫中頻頻受到中國牽累，有高達74.3%的民眾支持將護照上的英文名字改為Taiwan，避免台灣人被誤認為中國人。

徐永明說，過去是做貼紙或護照套，但引起一些困擾，根本之道是護照封面考慮重新設計，時代力量上半年會舉辦公開徵求設計的活動；他也希望外交部好好想一下，設計能區別台灣民眾的護照封面，不要讓民眾自力救濟。

時代力量委託趨勢民調進行調查，於3月23日、24日採市話隨機抽樣調查，共完成1085份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。（編輯：黃國倫）1090329