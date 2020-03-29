人道協助 外交部助美日星馬4國旅客撤離秘魯

（中央社記者游凱翔台北29日電）55名滯留秘魯的台灣民眾今天以包機方式抵達美國邁阿密，外交部官員透露，機上除了55名台灣民眾外，還有29名日本、7名馬來西亞、14名新加坡、34名美國籍旅客。

外交部發言人歐江安上午表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響仍滯留在秘魯的55名台灣旅客，在台灣駐秘魯代表處協助下，已於台北時間29日凌晨4時，自費搭乘南美航空（LATAM）商業包機離開秘魯、飛往美國邁阿密，在台北時間上午約10時抵達。

歐江安表示，這架包機先在庫斯科市（Cusco）接載38名台灣旅客，中途停留秘魯首都利馬（Lima）接載其他17人後，再飛往美國邁阿密；包機同時搭載日本等國共84名同樣滯留秘魯外籍旅客，全班機旅客共139人。

外交部官員接受中央社訪問時表示，機上除了台灣民眾外，還有29名日本、7名馬來西亞、14名新加坡、34名美國籍，共139名旅客一同自秘魯撤離；事後日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、新加坡外交部長維文也各自在社群網站上發文，表達對台灣的感激之意。

官員指出，這次的包機是台灣駐秘魯代表處的第二架包機，台灣首架包機日前成行後，因滯留的台灣旅客多身處秘魯外縣市，除了滯留民眾想儘快回台外，考量單獨包機成本過高，因此由代表處主導，和日本、馬來西亞及新加坡駐秘魯使領館合作，向秘魯爭取第二次包機。

官員表示，當下也接到來自各方的詢問，台灣也樂意合作，在台灣民眾優先前提下秉持「Taiwan can help」的精神分享機位，協助友好國家撤離；他也透露，台灣首架包機更是繼美國、墨西哥後第3個成行的國家。

而這次的包機較特別的地方在於，由於秘魯已封城、車輛已無法移動，首要任務就是讓分散各處的台灣民眾儘可能的集中在兩個地點，因此駐處與秘魯地方政府、南美航空公司、旅行社協商，首批38名灣民眾在庫斯科市（Cusco）起飛後，再降落秘魯首都利馬（Lima）接送另外17人。

官員透露，因為當地國際機場已經封閉，因此在利馬接送時，飛機是降落在軍用機場，且這段包機的過程「前半段是國內線、後半段是國外線」，不敢說駐處同仁不眠不休，但外交部已全力張羅包機事宜，讓滯留當地的台灣人可以返台。

官員也強調，這次的包機也協助日本等多個國家的國民撤離秘魯，在疫情嚴峻的時刻發揮人道精神，不僅得到這些友好國家的肯定，在未來若台灣民眾有需要協助，也能透過這些國家給與協助幫忙。（編輯：蘇志宗）1090329