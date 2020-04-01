促轉會任期將延長 民團憂違反民主精神

（中央社記者葉素萍台北1日電）台灣民間真相與和解促進會今天說，行政部門及執政黨立委，對延長促轉會任期，應嚴肅以對。在未說明過去缺失以及未見對未來工作具體規劃下，就延長委員會法定任期，有違民主精神，也不符社會期待。

促轉會指出，感謝長期推動轉型正義的民間團體對這個議題的關心，關於促轉會過去2年的工作成果，已經在官網公開的「任務進度報告」有所說明；至於其他成果，包括未來延長一年的工作設定，以及更為長遠的政府轉型正義工程規劃，會持續利用各種機會向社會報告。

促進轉型正義委員會任務將在今年5月到期，行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢時表示，他會同意延長促轉會；蘇貞昌並拜訪促轉會代理主委楊翠，楊翠也同意續任。

台灣民間真相與和解促進會今天透過聲明指出，促轉會成立後相繼出現正副主委長期出缺，兼任委員陸續辭職等現象。而今9人委員會僅剩5人參與運作，專職委員僅餘3人，運作也不符合促轉條例明訂的性別比例；這諸多缺失，行政院難辭其咎，國會多數黨民進黨也未盡監督之責。

促進會認為，促轉會既未依法提出報告，也未說明規劃方案或具體實施步驟，更未具體提出未來希望完成的工作項目，行政院就已決定延長促轉會任期，執政黨立委也已提案修法，希望增加延任時間，這不符民主課責基本精神。（編輯：楊玫寧）1090401