總統對陳時中來電害怕也期待 讚有好團隊照顧國家

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天視察中央流行疫情指揮中心時表示，對指揮官陳時中的來電有害怕有期待，但儘管心情每天起起伏伏，總統說，還是有穩定的感覺，因為有一個很好的團隊照顧這個國家及每一個民眾。

總統上午前往衛生福利部疾病管制署視察「中央流行疫情指揮中心」，首先聽取疾病管制署長周志浩說明COVID-19疫情現況及應處作為。隨後，總統致詞表示，從農曆春節疫情指揮中心就開設了，就全體總動員，犧牲了假期及陪伴家人的時光，一直到現在已經是清明假期，大家還是堅守在崗位上，她謝謝大家在這段時間的辛勞及無私奉獻。

總統說，現在每一天疫情指揮中心開記者會，應該是收視率最高的時候，一則以喜，一則以憂。憂的是因疫情關係大家比較有警覺憂心失控，每天都要藉由疫情指揮中心的報告，了解疫情是不是處於穩定的狀態。

「喜的是整個社會對專業人員的尊敬及信任越來越深，對一個民主國家來說，這是非常珍貴的資產」總統說，整個社會對政府處理疫情的專業人員充分信賴及尊敬，這是讓人感到非常欣慰的事情，也值得肯定。

總統提到自己跟民眾一樣都很關心疫情，每天也都會收看記者會，她認為，記者會不僅是大家團結的時刻，對民眾凝聚共同對抗疫情的意志力也非常重要。

總統透露，這段時間，有時候也很害怕接到陳時中的電話，因為可能是確診的人數比較多，她的心情也會比較不好一點；但是又很期待陳時中打電話告訴她每一個重要的發展。

總統說，自己的心情跟其他民眾是一樣的，每天起起伏伏，但是心裡還是有穩定的感覺，因為有一個很好的團隊在照顧這個國家及每一個國人。

總統強調，這段時間我們的團結讓台灣的防疫表現受到國際肯定，過去組好了國家隊，現在也要打入國際盃，和其他國家一起進行防疫工作。病毒不分國界，全世界攜手合作，才能有最大能量來控制疫情，幫助其他國家，也是幫助台灣。

總統說，昨天她宣布了，在行有餘力的情況下，基於人道考量，將會在口罩、藥物、技術等三個方面，協助國際社會，相信只要大家團結一致，一定能夠度過疫情的挑戰。

近來有網友非常心疼陳時中都沒有休息，開玩笑說陳時中有雙胞胎代打上陣。總統說，不僅是陳時中，相信每一個人都肩負很沉重的責任，所以請大家務必要珍重、照顧好自己的身體，「你們的健康，就是這個國家的健康」。

總統也帶了充滿維他命C的芭樂慰勞同仁，總統請同仁們一定要珍重、保護好自己、保重身體，「這是總統的請求，也是命令」。

包括衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳等出席這項活動。（編輯：蘇志宗）1090402