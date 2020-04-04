青壯派主導掀矛盾 林為洲：黨內磨合不是問題

（中央社記者余祥台北4日電）國民黨青壯派權力核心近來和黨內部分人士在議題上意見不一，立法院黨團總召林為洲今天表示，黨團一向對事不對人，在共同目標希望黨更好的前提下，內部的小磨合不是問題，未來會加強黨內溝通、經驗傳承。

國民黨青壯世代接班，但近期從處理不分區立委吳斯懷言行爭議事件，到武漢肺炎防疫戰場遭質疑太過保守等，都隱隱牽動黨內矛盾。有立委擔憂，若不解決不分區立委跟青壯派間的隔閡，未來走向恐不利黨發展。

林為洲說，國民黨團大家來自不同選區，又分為區域和不分區立委，每人各自有不同考量、不同專業，還有世代差異，這些差異在每個政黨內都會發生，也很正常。

林為洲表示，黨團一向都是對事不對人，大家都有共同目標，希望國民黨好、支持度高，在未來選舉取得好成績，在大目標不變的前提下，相信內部的小磨合都不是問題。

他認為，重點是要充分溝通、包容多元、凝聚共識。對於政治性低、較為無害的議題，黨團讓黨籍立委充分發揮，但跟意識形態有關、政治性高的議題，比較敏感，就需要經過充分討論。

林為洲也坦言，目前新進的立委比較不熟悉立院生態，對議事攻防、選擇戰場的能力也較為不足，不曉得哪些戰場加分、哪些扣分，未來會多請資深立委經驗傳承，另也會加強與黨內立委溝通。

國民黨發言人黃裕鈞則表示，黨主席江啟臣身兼立委，國民黨一定是上下一心，在溝通上也會越來越順利，現階段正逢很多事情要制度化的過程，在制度完全建立之前，黨內有不同的意見也很正常，一定要充分討論，凝聚共識。

針對國民黨中央推動立委評鑑制度，引發不分區反彈，黃裕鈞說，這個機制本身不是針對特定人，與其說是要評鑑立委，更重要的是要幫助不分區立委可以把專業問政的能力發揮得更好。

黃裕鈞說，未來黨中央也會加強跟黨籍立委溝通，避免認知差異。（編輯：楊玫寧）1090404